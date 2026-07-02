Eine 19-jährige Frau ist am Donnerstagmittag im luzernischen Eich bei Aufbauarbeiten für das Sommerlager der Jungwacht Bauring Horw tödlich verunfallt. Zudem wurde ein 25-jähriger Mann verletzt und mit dem Rettungshelikopter ins Spital geflogen.

Die Luzerner Polizei rückte am Donnerstagmittag wegen eines tödlichen Unfalls in Eich aus. (Symbolbild)

Die Frau verstarb noch vor Ort, wie Simon Kopp, Sprecher der Luzerner Staatsanwaltschaft, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Zum genauen Unfallhergang konnte er keine Angaben machen. Die Luzerner Polizei bat ein Care-Team auf.

Die Jubla Horw prüfe aktuell, ob das geplante Lager noch durchgeführt werde, schrieb Jungwacht Blauring Schweiz in einer Medienmitteilung. «Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen, den beteiligten Jugendlichen sowie allen, die von diesem Ereignis berührt sind», heisst es in der Medienmitteilung.