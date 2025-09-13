  1. Privatkunden
Verwüstung nach heftiger Detonation 25 Verletzte bei Explosion in einer Bar in Madrid

dpa

13.9.2025 - 18:33

Nach einer Explosion in einer Madrider Bar meldet der Zivilschutz mindestens 21 Verletzte. Auch eine Wohnung über der Bar wurde beschädigt. Was über die Ursache bekannt ist.

DPA

13.09.2025, 18:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einer Explosion in einem Café in der spanischen Hauptstadt Madrid sind am Samstag laut Medienberichten 25 Personen verletzt worden.
  • Ursache der Explosion war vermutlich die Entzündung ausströmenden Gases.
  • Die Inneneinrichtung der Bar wurde komplett zerstört.
Mehr anzeigen

Bei einer heftigen Explosion in einer Bar in einem südlichen Stadtteil von Madrid sind nach Angaben des Zivilschutzes mindestens 21 Personen verletzt worden, drei davon schwer. Die Zeitung «El País» berichtete unter Berufung auf die Behörden sogar von 25 Verletzten.

Ursache der Explosion sei vermutlich die Entzündung ausströmenden Gases gewesen, berichteten spanische Medien übereinstimmend auf erste Angaben der Feuerwehr. Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte waren vor Ort, die Polizei sperrte die Strassen ab.

Der Zivilschutz der spanischen Hauptstadt veröffentlichte auf der Plattform X mehrere Fotos vom Unglücksort in dem Stadtteil Puente de Vallecas. Darin waren die weitgehend zerstörte Inneneinrichtung der Bar und aus dem Rahmen gesprengte Türen zu sehen. Zudem sei eine Wohnung über der Bar in Mitleidenschaft gezogen worden, berichteten spanische Medien.

