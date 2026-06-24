In einem Café eskaliert ein Streit. Es gibt einen Toten und mehrere Verletzte. Die Polizei nimmt mehrere Verdächtige fest – doch viele Fragen bleiben zunächst offen.

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Thüringen ist ein 25 Jahre alter Mann tödlich mit einem Messer verletzt worden. Zudem gab es mehrere Verletzte, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Verdächtige seien nach dem Vorfall in der Innenstadt von Bad Langensalza festgenommen worden.

Der Streit brach ersten Erkenntnissen zufolge in einem Café in einer Gruppe von etwa acht bis zehn Menschen aus und verlagerte sich dann nach draussen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Der Tathergang sei noch unklar. «Wir haben Dolmetscher hinzugezogen, um den Sachverhalt zu klären», so der Sprecher. Die Kleinstadt Bad Langensalza liegt rund 30 Kilometer nordwestlich von Erfurt.

Erste Notrufe seien gegen 17.00 Uhr eingegangen. Es folgte ein Grosseinsatz von Polizei und Rettungskräften. Der 25-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch am Nachmittag seinen schweren Verletzungen erlag.