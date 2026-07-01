Vom Tellerwäscher zu Millionär, gleiche Rechte und Chancen für alle? 250 Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung scheinen vielen die einstigen Versprechen der USA unerreichbar.

Fast zwei Drittel der US-Amerikaner*innen blicken pessimistisch in die Zukunft – nicht nur wegen Trump.

Darum geht’s Am 4. Juli 1776 Jahren nahmen Abgesandte der 13 amerikanischen Kolonien offiziell eine Erklärung zur Unabhängigkeit an.

250 Jahre später sind fast 60 Prozent der US-Bürger davon überzeugt, dass die besten Jahre ihrer Nation in der Vergangenheit liegen.

Jüngere Erwachsene zeigen sich pessimistischer als ältere Generationen.

Ein Grund für die Skepsis dürften die trüben Zukunftsaussichten sein, insbesondere rapide steigende Lebenshaltungskosten.

Amerikanischer Traum: Was bedeutet das überhaupt? Und wie ist es um diese Vision bestellt? Fragt man US-Amerikanerinnen und -Amerikaner danach, fallen ihre Antworten sehr unterschiedlich aus – selbst im begrenzten Radius eines kleinen Parks in Philadelphia.

Nur wenige Meter von der Grünanlage entfernt geschah Historisches: Abgesandte der 13 amerikanischen Kolonien nahmen am 4. Juli 1776 offiziell eine Erklärung an, mit der sie sich als Vereinigte Staaten von Amerika von Grossbritannien lösten. Es war die Geburtsstunde der USA.

«Der konstante Glaube an Hoffnung»

250 Jahre später bringt Aaron aus Philadelphia den Traum, den er mit seinem Land verbindet, auf eine schlichte Formel: «der konstante Glaube an Hoffnung». «Der Traum mag nicht für jeden derselbe sein, aber jeden Tag wachst du mit der Chance auf, daran zu arbeiten, dass er wahr wird.»

Ein paar Parkbänke weiter sind Adriana und ihr Kumpel Richard deutlich weniger zuversichtlich. Gleicher Zugang zu Möglichkeiten für wirtschaftlichen Erfolg, für die Deckung von Grundbedürfnissen wie medizinischer Versorgung? Für sie ist das eine «Lüge», die ihnen Lehrkräfte, Politiker und Medien vermittelt hätten. In der Realität gelte das nur für Weisse aus der Mittelschicht, sagt Richard. «Ich glaube, der amerikanische Traum ist komplett zu einem amerikanischen Albtraum geworden.»

Pessimistischer Blick vieler in den USA

Tatsächlich zeigen sich fast 60 Prozent der US-Bürger davon überzeugt, dass die besten Jahre ihrer Nation in der Vergangenheit liegen, wie aus einer repräsentativen Umfrage des Forschungsinstituts Pew Research Center hervorgeht.

Mehr als die Hälfte der erwachsenen Amerikaner geht laut einer weiteren Erhebung des Pew Research Centers davon aus, dass bis zum Jahr 2050 die Wirtschaft abkühlen, das eigene Land in der Welt an Bedeutung verlieren und die USA politisch stärker gespalten sein werden. Dabei zeigen sich vor allem jüngere Erwachsene pessimistischer als ältere Generationen.

Vom Tellerwäscher zum Millionär?

Ein Grund für die Skepsis dürften die trüben Zukunftsaussichten sein. Die Vision, dass jedem hart schuftenden Menschen der sozialökonomische Aufstieg gelingen kann, bekommt angesichts von Inflation und struktureller Ungleichheit Risse. Steigende Kosten für Wohnraum, Lebenshaltung, Gesundheitsfürsorge und Hochschulbildung lassen viele Amerikanerinnen und Amerikaner straucheln, während die Lohnentwicklung nicht Schritt hält.

Zwar gibt es sie vereinzelt, die Menschen, die es derzeit etwa aufgrund des KI-Booms ganz weit nach oben auf der Karriereleiter schaffen. Viele andere kämpfen allerdings damit, überhaupt über die Runden zu kommen. Amerikanischer Traum bedeute für sie «leben, Essen kaufen, seine Rechnungen bezahlen können», sagt die 51-jährige Janis aus Philadelphia. «Das ist heutzutage so schwer.»

Chancen für alle, unabhängig von Herkunft und Hautfarbe?

Hohe Verbraucherpreise sind Ökonomen zufolge auch auf rückläufige Migrationszahlen zurückzuführen. Menschen aus dem Ausland, die willig sind, für weniger Geld zu arbeiten als viele Amerikaner, bilden einen bedeutenden Teil der Arbeiterbasis in den USA. Angesichts der restriktiven Migrationspolitik von Präsident Donald Trump machen solche Arbeitskräfte aber mittlerweile verstärkt einen Bogen um die USA. Da Firmen, Farmer und Restaurants für Personal höhere Löhne zahlen müssen, verteuern sich Produkte und Dienstleistungen weiter. Mehr Ausgaben erschweren wiederum Rücklagen.

The 11 a.m. Tuesday time slot is at the Great American State Fair is apparently not the most fruitful, as there are more musicians in the band than spectators.



(The band, consisting of young musicians, including a heluva brass section, was quite good.) pic.twitter.com/QQJGzyGmqU — Dave Levinthal (@davelevinthal) June 30, 2026

Trump versuchte zudem, das in der US-Verfassung verankerte Geburtsrecht drastisch einzuschränken. Gleich zu Beginn seiner zweiten Amtszeit unterzeichnete er dazu eine Anordnung – doch das oberste US-Gericht machte ihm jüngst einen Strich durch die Rechnung. Kinder, die in den Vereinigten Staaten zur Welt kommen, erlangen weiterhin automatisch die US-Staatsbürgerschaft, entschied der Supreme Court. Das gilt auch für Kinder von Eltern, die sich illegal oder nur vorübergehend in den USA aufhalten.

Vision von Martin Luther King

Wenige Tage vor dem 250. Gründungsjubiläum der USA bestätigte das Gericht damit ein zentrales Versprechen für alle im Land Geborenen. «Damals wie heute bedeutet Staatsbürgerschaft das Recht, Rechte zu haben – frei an unserer politischen Gemeinschaft teilzunehmen», schrieb der Vorsitzende Richter, John Roberts, in der Urteilsbegründung.

Bereits vor gut 60 Jahren mahnte der US-Bürgerrechtler Martin Luther King die Gleichberechtigung aller Amerikaner an: «Ich habe den Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines Tages in einem Land leben werden, in dem sie nicht nach ihrer Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilt werden», sagte er 1963 vor dem Lincoln Memorial in Washington.

Mit seiner Vision der Gleichheit von Schwarzen und Weissen schrieb King Geschichte und traf den wunden Punkt. Damals war das Land durch staatlich verordnete Trennung, tief sitzenden Rassismus und die systematische Benachteiligung der schwarzen Bevölkerung gespalten.

Zwar folgten historische Errungenschaften wie der Voting Rights Act von 1965 zur Absicherung des Wahlrechts für Minderheiten. Mit seinem jüngsten Urteil zur Neuzeichnung von Wahlkreisen hat der Supreme Court den Schutz von Minderheiten bei der Wahlkreisgestaltung allerdings wieder geschwächt.

Amerikanischer Traum als «erstrebenswertes Ideal»

Im Jubiläumsjahr 2026 hat der Optimismus in den USA tiefe Risse. Weniger als die Hälfte der befragten Amerikaner (46 Prozent) glaubt überhaupt noch an eine Chancengleichheit für alle im Land, wie eine repräsentative Umfrage des Milken Center for Advancing the American Dream zeigt.

Zugleich sind 58 Prozent der Meinung, der amerikanische Traum sei 250 Jahre nach der Unabhängigkeit der USA noch nicht vollendet. 78 Prozent halten es weiter für wichtig, nach ihm zu streben. Die Autoren der Milken-Studie folgern aus den Daten, viele Menschen in den USA glaubten weiterhin an den amerikanischen Traum – als «erstrebenswertes Ideal». Ob er sich aber heute für den Einzelnen noch verwirklichen lässt, diese Zuversicht hat nachgelassen.

«Man muss heute so hart arbeiten. Manchmal muss man sogar zwei Jobs haben», sagt Janis aus Philadelphia. Alles sei teurer geworden, bemängelt sie. «Das ist schrecklich.»