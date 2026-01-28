Ein 27-jähriger Italiener hat sich bei Bergunfall in Cevio TI lebensgefährlich verletzt. Er stürzte in unwegsamem Gelände rund zehn Meter in die Tiefe und musste mit einem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Ein Mann hat sich bei Hirtenarbeiten auf einer Alp im Bavonatal schwer verletzt. (Symbolbild)

Der Unfall habe sich am Dienstagabend kurz vor 20.00 Uhr im Gebiet von San Carlo im Bavonatal ereignet, teilte die Tessiner Kantonspolizei mit. Der Mann sei mit Hirtenarbeiten auf der Alp Robiei beschäftigt gewesen und aus noch ungeklärten Gründen in unwegsamem Gelände in die Tiefe gestürzt.

Nach der Erstversorgung sei der Mann mit dem Helikopter in ein Spital geflogen worden, heisst es weiter. Nach Angaben der Ärzte habe er schwere, lebensgefährliche Verletzungen erlitten.