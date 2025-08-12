31-Jähriger springt in Rhein und stirbt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lebte in der Schweiz 31-Jähriger springt in Rhein und stirbt

dpa

12.8.2025 - 18:56

Einsatzkräfte der DLRG auf dem Wasser unterwegs. (Symbolbild).
Einsatzkräfte der DLRG auf dem Wasser unterwegs. (Symbolbild).
Bild: Matthias Balk/dpa

Ein Mann, der in der Schweiz wohnte, ist im Rhein im Kreis Waldshut ums Leben gekommen. Taucher suchen nach ihm – und müssen eine traurige Entdeckung machen.

DPA

12.08.2025, 18:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Mann, der in der Schweiz wohnte, ist im Rhein im Kreis Waldshut ums Leben gekommen.
  • Der 31-Jährige war in der Nähe eines Kraftwerks im schweizerischen Eglisau in den Fluss gesprungen und nicht wieder aufgetaucht.
  • Nach einer grossangelegten Rettungsaktion konnte der Mann nur noch leblos geborgen werden.
Mehr anzeigen

Ein 31 Jahre alter Mann ist im Rhein im Kreis Waldshut ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Montagabend in der Nähe eines Kraftwerks im schweizerischen Eglisau in den Fluss gesprungen und nicht wieder aufgetaucht.

Nach einer grossangelegten Rettungsaktion auf beiden Seiten des Rheins mit Beteiligung von DLRG, Feuerwehr und Schweizer Zivilschutz konnten Taucher den Mann, der in der Schweiz wohnte, nur noch leblos aus dem Fluss bei Hohentengen bergen.

Meistgelesen

Frau verschwindet vor 10 Tagen an griechischem Strand, während Ehemann schläft
Junge springt von 5-Meter-Sprungturm – Mann stirbt
Bayern München zittert sich gegen GC zum Sieg
Experte schlägt Alarm: «Leute werden sterben»
31-Jähriger springt in Rhein und stirbt