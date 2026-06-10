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In die Leitplanke gekracht Rentner schrottet seltenen Luxuswagen – 300’000 Franken Schaden 

dpa

10.6.2026 - 20:51

Teurer Unfall: Auf regennasser Strasse prallt der Luxuswagen gegen die Leitplanke.
Teurer Unfall: Auf regennasser Strasse prallt der Luxuswagen gegen die Leitplanke.
Bild:dpa

Es sollte ein gediegener Ausflug in seinem Traumwagen werden – doch dann verlor der 75-Jährige Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte.  Der Schaden am 550-PS-Boliden beläuft sich auf rund 300’000 Franken.

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DPA, Redaktion blue News

10.06.2026, 20:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf regennasser Strasse ist in Deutschland ein 75-Jähriger mit seinem Luxus-Sportwagen gegen eine Leitplanke geprallt.
  • Der entstandene Schaden  wird auf etwa 300’000 Franken geschätzt.
  • Von dem äusserst seltenen 550-PS-Boliden wurden weniger als 200 Stück gebaut.
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Von diesem Sportwagen gibt es weltweit nur wenige Exemplare – eines davon kracht in Deutschland auf regennasser Strasse gegen eine Leitplanke. Verletzt wurde niemand, doch der Schaden ist enorm.

Der Unfall mit diesem Sammlerstück kommt den Lenker ganz besonders teuer zu stehen. Ein 75-Jähriger hat einen seltenen Luxus-Sportwagen gegen eine Leitplanke gefahren und dabei einen Schaden von rund 300’000 Franken verursacht. 

Raserei im Regen wird zum Verhängnis

Der Fahrer geriet am Morgen mit überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn in Bad Waldsee im Landkreis Ravensburg ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Lenker blieb demnach unverletzt. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet.

Dem Polizeisprecher zufolge handelte es sich bei dem Luxus-Sportwagen um ein seltenes Sammlermodell. Der 550 PS starke Wiesmann GT MF 5 wurde weniger als 200 Mal gebaut, heisst es auf der Homepage des Autobauers.

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