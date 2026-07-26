34 Feuerwehrleute aus Genf sind bei den schweren Bränden in der Nähe der französischen Stadt Bordeaux im Einsatz. Alle Abteilungen wurden in der Gemeinde Cestas eingesetzt, um ein Feld mit Photovoltaik-Anlagen zu schützen.

Die französische Feuerwehr kämpft gegen die Brände auch in der Nähe von Bordeaux. Jetzt bekommen sie Unterstützung von Feuerwehrleuten aus Genf.

Darum geht’s 34 Feuerwehrleute sind aus Genf in Bordeaux angekommen und wurden sofort in der Gemeinde Cestas eingesetzt.

Alle Abteilungen mussten ein Feld mit Photovoltaik-Anlagen schützen.

Der Konvoi ist mit insgesamt elf Fahrzeugen in der Schweiz aufgebrochen. Zusammenfassung erstellt mit

Die 34 Feuerwehrleute, die am Samstag von Genf aus in Richtung Bordeaux aufgebrochen waren, sind angekommen. Sie wurden direkt in der Gemeinde Cestas eingesetzt, wie der Feuerwehr- und Rettungsdienst der Stadt Genf mitteilte.

Die ersten Fahrzeuge seien am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in einem Vorort von Bordeaux angekommen, der Rest des Konvois kurz vor Mitternacht, sagte Nicolas Millot, Sprecher des Feuerwehr- und Rettungsdienstes der Stadt Genf (GSIS), am Sonntag zu Keystone-SDA. Sie seien sofort in zwei Gruppen aufgeteilt worden.

Um 01.00 Uhr seien alle Abteilungen in der Gemeinde Cestas vollständig im Einsatz gewesen, um ein Feld mit Photovoltaik-Anlagen zu schützen. Ein grosser Teil der Anlagen sei verschont geblieben und der Einsatz habe gegen 06.00 Uhr geendet, fügte er hinzu. Danach hätten sich die Schweizer Feuerwehrleute bis Sonntagmittag ausgeruht, um danach ihren Einsatz fortzusetzen.

Mindestens eine Woche

Man löse Leute ab, die seit mehreren Tagen oder sogar Wochen im Einsatz seien, so Millot: «Wenn wir ankommen, sind wir eine neue, frische Kraft.»

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Der Auslandseinsatz wird den Angaben zufolge mindestens eine Woche dauern. Das Kontingent aus der Westschweiz umfasst 23 Feuerwehrleute des GSIS, acht Waadtländer, zwei Neuenburger und ein Feuerwehrmann aus dem französischen Departement Haute-Savoie. Der Konvoi brach mit insgesamt elf Fahrzeugen auf.

Die Sicherheit in der Schweiz selbst sei durch die Unterstützungsmission nicht beeinträchtigt, versicherte Millot. Man helfe sich gegenseitig aus und arbeite mit dem Aussendepartement zusammen, das den Einsatz genehmigt habe.

Bitte um Helikopter

Am Samstag hatte der französische Innenminister Laurent Nunez die Schweiz Bern im Rahmen des europäischen Katastrophenschutzmechanismus der Europäischen Union um die Entsendung von vier leichten Helikoptern gebeten.

Das Verteidigungsdepartement prüft nach eigener Aussage die Verfügbarkeit der Helikopter. Dies auch mit Blick auf die in der Schweiz herrschende Trockenheit und Waldbrandgefahr. Die Prüfung sei noch nicht abgeschlossen, teilte es am Sonntag auf Anfrage mit.