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400 Menschen bei Brand in Norwegen in Sicherheit gebracht
Blick auf einen Brand, der sich von Reihenhäusern in Krokstadelva in Drammen ausgebreitet hat. Foto: Thomas Fure/NTB/dpa
Keystone
Bei einem Grossbrand im norwegischen Krokstadelva südwestlich der Hauptstadt Oslo sind mehr als 100 Wohneinheiten zerstört worden. Am Samstagmorgen teilte die Feuerwehr der Region mit, die Brände seien unter Kontrolle, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete.
Bis zu diesem Zeitpunkt waren 400 Menschen vor den Flammen in Sicherheit gebracht worden. Berichte über schwer verletzte Menschen gab es zunächst nicht.