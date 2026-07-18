Aktuell 400 Menschen bei Brand in Norwegen in Sicherheit gebracht

Blick auf einen Brand, der sich von Reihenhäusern in Krokstadelva in Drammen ausgebreitet hat. Foto: Thomas Fure/NTB/dpa

Bei einem Grossbrand im norwegischen Krokstadelva südwestlich der Hauptstadt Oslo sind mehr als 100 Wohneinheiten zerstört worden. Am Samstagmorgen teilte die Feuerwehr der Region mit, die Brände seien unter Kontrolle, wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete.