Bei einem Überfall bewaffneter Viehdiebe auf zwei Viehzüchterlager im südsudanesischen Bundesstaat Warrap sind 60 Menschen getötet und etwa 50 verletzt worden. Das teilten die regionalen Behörden mit. Ein Sprecher des Informationsministeriums bezeichnete den Überfall, der sich bereits am Sonntag ereignet hatte, als Akt sinnloser Gewalt.

In dem ostafrikanischen Land, das eine jahrelange Geschichte von Gewalt und Bürgerkrieg hat, kommt es immer wieder zu Spannungen zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen, bei denen es auch um Viehdiebstahl geht. Viele Gemeinschaften im Südsudan leben von Viehzucht und -haltung. Die Grösse des Tierbestands gilt dabei als Mass für den Reichtum des Besitzers.