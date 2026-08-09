Ein 61-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen bei einem Badeunfall in Vinelz im Bielersee ums Leben gekommen. Er verstarb trotz sofortiger Reanimationsversuche noch vor Ort.

Im Bielersee ist es am Sonntag zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. (Archivbild)

Darum geht’s Ein 61-jähriger Schweizer aus dem Kanton Luzern ist beim Schwimmen im Bielersee in Vinelz gestorben.

Andere Badegäste entdeckten den Mann, wie er leblos im Wasser trieb.

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmassnahmen verstarb er noch am Unfallort. Zusammenfassung erstellt mit

Die Meldung über eine bewusstlose Person im Bielersee ging kurz nach 10.45 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Der Mann, der sich demnach zum Schwimmen in den See begeben hatte, trieb in der Folge leblos im Wasser.

Drittpersonen, die den Mann geborgen hatten, leiteten umgehende Wiederbelebungsmassnahmen ein. Trotzdem verstarb er noch am Unfallort. Nach bisherigen Erkenntnissen steht ein medizinisches Problem als Ursache im Vordergrund. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 61-jährigen Schweizer aus dem Kanton Luzern.

Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei auch ein Ambulanzteam und ein Helikopter der Rega. Die regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.