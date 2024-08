6500 Bewerbungen für Zürcher Neubau-Siedlung – in 24 Stunden

In Zürich Albisrieden entstehen Neubauwohnungen für «kleine bis mittlere» Einkommen. Bild: Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal

Für die Neubausiedlung Langgrüt Zürich-Albisrieden sind innert Kürze 6500 Bewerbungen eingegangen. Nun erklärt die Genossenschaft, nach welchen Kriterien die 123 Wohnungen vergeben werden sollen.

Die Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal erklärt, nach welchen Kriterien nun das Auswahlverfahren stattfindet.

Dabei zielt die Genossenschaft auf «kleine bis mittlere» Einkommen ab.

Bessere Chancen haben zudem Bewerbende, deren alte Wohnung gekündigt wurde oder die bereits eine Verbundenheit zum Quartier haben. Mehr anzeigen

4410 Franken für 2,5 Zimmer – mit diesen Mietpreisen versetzte die Swiss Life zuletzt Anwohner im Herzen von Zürich-Altstetten ins Staunen. Da lebt es sich in der Neubausiedlung Langgrüt in Zürich-Albisrieden bald deutlich günstiger. 2200 bis 2500 Franken sollen Mietende dort künftig für 4,5 Zimmer bezahlen. Ein fast schon unglaublicher Preis in der von Wohnungsnot so geplagten Stadt Zürich.

Für einen entsprechenden Bewerberansturm war die Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal (GBL) deshalb auch gewappnet. «Bei einer einzelnen freien Wohnung in der Stadt Zürich erhalten wir an einem Tag durchschnittlich 200 Bewerbungen», verrät GBL-Geschäftsführer Roman Stäger dem «Tages-Anzeiger».

Am 15. Juli wurden die 123 Wohnungen während eines 24-Stunden-Fensters ausgeschrieben. Die Telefone klingelten den ganzen Tag. Insgesamt gingen während dieser Frist 6500 Bewerbungen bei der GBL ein. Das sind knapp 53 pro Wohnung. Dem «Tages-Anzeiger» erklärt Stäger zusammen mit GBL-Präsident Mark Jäggi, nach welchen Kriterien die künftigen Mietenden nun ausgewählt werden.

So soll die Neubausiedlung Langgrüt bald aussehen. Bild: Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal

Wohnraum für kleine bis mittlere Einkommen

Die Länge des Zeitfensters sei sorgfältig geprüft worden. Man habe den Bewerbenden genug Zeit geben wollen, aber gleichzeitig im Auge behalten, dass eine längere Frist unweigerlich zu so vielen Dossiers führen würde, dass eine gerechte Auswahl nicht mehr möglich sei. Der Auswahlprozess startete Mitte Juli und nehme insgesamt rund drei Monate in Anspruch. Mitte Oktober sollten die Entscheide stehen.

Dabei müssten die Bewerbenden drei Selektionsstufen überstehen. Zuerst werde über die Hälfte der Bewerbungen aussortiert, weil sie die Kriterien nicht erfüllen. Dazu gehören beispielsweise jene, die eine zu grosse Wohnung wünschen, oder solche, deren Wunsch es sei, zwei Parkplätze zu beanspruchen.

Danach gehe es der GBL in erster Linie um eine möglichst gute Durchmischung der neuen Siedlung. Dabei werden Herkunft, Alter und Vermögen berücksichtigt. Für die Neubausiedlung Langgrüt richtet sich die Genossenschaft klar an «kleine bis mittlere Einkommen», so Stäger.

Was Bewerbenden helfen könnte: wenn etwa wegen einer Kündigung dringend eine neue Wohnung benötigt wird oder wenn bereits eine Verbundenheit zum Quartier besteht.

Gewisse Willkürlichkeit nicht auszuschliessen

Wer auch die zweite Runde übersteht, wird von der GBL zum Gespräch eingeladen. Dabei würden noch einmal alle Bedingungen erläutert. Wenn dann immer noch alles passt, wird die Wohnung vergeben.

Der Grundrissplan einer 4,5-Zimmer-Wohnung in der Siedlung Langgrüt in Zürich Albisrieden. Bild: Gemeinnützige Baugenossenschaft Limmattal.

Dass während des Prozesses eine gewisse Willkür nicht ausgeschlossen werden kann, sei nicht zu verhindern, erklärt Präsident Jäggi. «Man kann nicht mathematisch herleiten, wer den grössten Anspruch hat.» Am Schluss gebe es leider immer «mehr Enttäuschte als Glückliche». Bei 6500 Bewerbungen auf 123 Wohnungen schlicht unvermeidbar.

Die Neubausiedlung Langgrüt, die sich aktuell noch im Bau befindet, bietet insgesamt Platz für 155 neue Wohnungen. 32 davon hat die Genossenschaft bereits intern vergeben. Bezugstermin ist zwischen März und August 2025.