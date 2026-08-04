Eine 70-jährige Frau ist am Dienstag in Pratteln BL gestorben. Die Baselbieter Polizei geht gemäss Medienmitteilung von einem Verkehrsunfall aus.

Der Polizei wurde kurz nach 10 Uhr eine nicht ansprechbare und stark blutende weibliche Person bei der Tramhaltestelle Kästeli gemeldet, wie sie schrieb. Die Frau habe sich auf der Baselstrasse direkt neben der Kreuzung mit der Kästelistrasse befunden.

Die 70-Jährige erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen, wie es hiess. Gemäss aktuellen Ermittlungen dürfte es zu einem Verkehrsunfall mit einem unbekannten Fahrzeug gekommen sein. Es werden Zeugen gesucht.