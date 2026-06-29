Ein 75-jähriger Mann ist am Montag beim Schwimmen in Porto Ronco TI tödlich verunglückt. Beim Verunfallten handelt es sich laut Angaben der Tessiner Kantonspolizei um eine im Kanton Bern wohnhaft gewesene Person.

Der leblose Körper des Mannes wurde unweit vom Ufer in einer Tiefe von 15 Metern gefunden. Im Bild: der Hafen Porto Ronco. (Archiv)

Kurz vor 14 Uhr sei der Notrufzentrale das Verschwinden eines Badegasts vor dem Strand von Porto Ronco gemeldet worden, teilte die Tessiner Kantonspolizei mit. Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei sowie unterstützend der Gemeindepolizei von Ascona seien umgehend zur Suche ausgerückt.

Der leblose Körper des Mannes sei nicht weit entfernt vom Ufer in einer Tiefe von rund 15 Metern gefunden worden. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmassnahmen verstarb der Mann. Zur Betreuung der Beteiligten wurde das Care-Team aufgeboten.