Ein 75-jähriger Pilzsammler ist am Sonntag im Tessiner Bleniotal rund 50 Meter in die Tiefe gestürzt. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital geflogen, wie die Tessiner Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Am Sonntag ist ein 75-Jähriger Mann beim Pilzlen im Bleniotal TI abgestürzt und sich dabei lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr in den Bergen auf Gebiet von Prugiasco TI, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Zum Zeitpunkt des Unfalls befand sich der Pilzsammler oberhalb einer Felswand. Die Unfallursache sei noch ungeklärt, schrieb die Polizei.

Einsatzkräfte der Kantonspolizei und der Rega versorgten den Verunfallten vor Ort. Anschliessend transportierte ihn ein Helikopter ins Spital. Für die psychologische Betreuung wurde das Care Team aufgeboten.

Ärztinnen und Ärzten zufolge hat der im Raum Locarno wohnhafte Schweizer bei dem Sturz lebensgefährliche Verletzungen erlitten.