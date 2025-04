77-Jährige stellt Vorstellungen vom Älterwerden auf den Prüfstand

77-jährige Jeannie Rice ist fit wie eine 25-Jährige. abc WOAY TV (Screenshot)

Jeannie Rice ist 77 Jahre alt, wiegt knapp 43 Kilo und läuft Marathonzeiten, von denen viele 30-Jährige nur träumen. Ihre Fitness ist so aussergewöhnlich, dass Forscher*innen untersuchen, was ihr Körper über gesundes Altern verrät.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Es ist nie zu spät, um anzufangen: Jeannie Rice begann erst mit 35 zu laufen – heute ist die 77-Jährige Marathon-Weltrekordhalterin.

Ihr Erfolg basiert weniger auf Höchstleistung als auf jahrzehntelangem, regelmässigem Training.

Jeannie Rices maximale Sauerstoffaufnahme, ein medizinischer Messwert für Ausdauer und Herz-Kreislauf-Fitness, entspricht laut Labortests dem Niveau einer 25-jährigen Frau.

In einer alternden Gesellschaft wie der Schweiz kann Bewegung soziale Teilhabe und Lebensqualität entscheidend fördern. Mehr anzeigen

Als Jeannie Rice am 14. April 77 Jahre alt wird, feiert sie nicht etwa mit Torte, sondern mit einem weiteren sportlichen Meilenstein. Nur wenige Tage später läuft sie den Boston Marathon. Zwar – für ihre Verhältnisse – langsam, in 4 Stunden und 27 Minuten. Aber immer noch schnell genug, um ihre Alterskategorie zu gewinnen. Es ist ihr 134. Marathon.

Was Rice so besonders macht: Ihre Werte gleichen denen einer 25-Jährigen. Laut Labortests, die nach ihrem Weltrekordlauf beim London Marathon 2024 durchgeführt wurden, liegt ihre maximale Sauerstoffaufnahme, ein medizinischer Messwert für Ausdauer und Herz-Kreislauf-Fitness, bei 47,9. Das ist ein Wert, den in diesem Alter kaum jemand erreicht.

«Sie hat eine herausragende Fitness», sagt Bas Van Hooren gegenüber der «Washington Post». Van Hooren, Sportwissenschaftler an der Universität Maastricht, begleitet Rice wissenschaftlich. «Sie zeigt, wie kontinuierliches Training – und vielleicht auch günstige Gene – altersbedingten Leistungsabbau zumindest teilweise kompensieren können.»

Leistungsfähigkeit im Alter

Rice begann mit dem Laufen erst mit 35. Damals, nach einem Besuch bei ihrer Familie in Seoul, wollte sie ein paar Kilo loswerden. «Ich dachte, wenn ich einmal um den Block jogge, purzeln sofort fünf Pfund», sagt sie heute. Anfangs lief sie nur etwa eineinhalb bis drei Kilometer, ohne Laufschuhe, ohne Plan.

Bald nahm sie an kleineren Wettkämpfen teil und gewann – eher aus Versehen. Ihr erster Marathon, ohne gezieltes Training, brachte ihr eine Zeit von 3:45. Beim zweiten lief sie 3:16 und qualifizierte sich für Boston. Seitdem lässt sie nicht mehr los, was sie «ganz nebenbei» zur weltbesten Altersklassenläuferin machte.

Scott Trappe, Professor für Humanbioenergetik an der Ball State University, nennt sie ein Paradebeispiel für das, was möglich ist, wenn Menschen ihr Leben lang aktiv bleiben. «Jeannie Rice hilft uns, die Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit im Alter besser zu verstehen», sagt er. «Gerade wenn Bewegung auf hohem Niveau und über Jahrzehnte hinweg betrieben wird.»

Mobilität im Alltag

Die Schweiz hat eine der ältesten Bevölkerungen Europas. Laut der nationalen Erhebung «Sport Schweiz 2020» treiben 75 Prozent der Menschen ab 15 Jahren mindestens einmal pro Woche Sport. Besonders auffallend sind die Sportfreudigen in der Gruppe der über 64-Jährigen.

91 Prozent dieser Altersgruppe geben an, dass ihnen Bewegung hilft, im Alltag mobil zu bleiben, und 57 Prozent sehen darin eine Möglichkeit, geistig fit zu bleiben.

Der kontinuierliche Anstieg der Sportaktivität hat sich in den letzten sechs Jahren nochmals verstärkt. Heute zählt gut die Hälfte der Befragten zu den sehr aktiven Sportlerinnen und Sportlern.

Ab 45 steigt die Sportbegeisterung

Der Zuwachs geht vor allem auf das Konto von Frauen und Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Frauen treiben heute nahezu gleich viel Sport wie Männer.

Ab 45 Jahren steigt ihre Sportbegeisterung deutlich an, auch wenn sich das Sportverhalten im Lebenslauf weiterhin stark verändert. Gerade Frauen zeichnen sich dabei durch grosse Dynamik aus.

Die positive Wirkung von Bewegung zeigt sich vielfältig: Sie schützt vor nicht übertragbaren Krankheiten, verbessert das psychische Wohlbefinden und hilft, Selbständigkeit zu erhalten.

«Es ist nie zu spät»

Trotzdem bewegen sich viele Menschen im Rentenalter deutlich weniger – oft aus Unsicherheit, Gewohnheit oder fehlender Motivation. Dabei wäre ein aktiver Lebensstil ein Hebel für Gesundheit, Selbständigkeit und soziale Teilhabe im Alter.

Rice liefert dafür ein prominentes Vorbild. «Es ist nie zu spät, um mit Sport zu beginnen», sagt Van Hooren. Ihr Fall zeige, wie entscheidend nicht nur Genetik, sondern vor allem auch Beständigkeit sei.

Was Jeannie Rice uns über gesundes Altern lehrt Regelmässigkeit: Rice läuft rund 80 Kilometer pro Woche, in der Marathonvorbereitung bis zu 120. Dazu kommen drei Krafteinheiten mit leichten Gewichten pro Woche. Ausgewogene Belastung: Trotz hoher Umfänge bleibt sie verletzungsfrei – ein Zeichen für ein gutes Zusammenspiel von Training und Erholung. Ausgewogene Belastung: Trotz hoher Umfänge bleibt sie verletzungsfrei – ein Zeichen für gutes Zusammenspiel von Training und Erholung. Gesunde Ernährung: Kein Fast Food, kein Fleisch, wenig Zucker. Dafür viel Salat, Gemüse, Reis, Fisch, Nüsse – und ab und zu ein Stück Käse. Leidenschaft und Vorbildfunktion: «Ich liebe das Laufen und will ein Vorbild sein – für Jüngere wie Ältere», sagt sie. Besonders Menschen über 50 will sie motivieren. Soziale Balance: Rice pflegt ein aktives Sozialleben – sie tanzt gerne (nur nicht vor Rennen). «Ich bin die Letzte, die nach Hause geht.» Dankbarkeit: «Vielleicht habe ich einfach Glück. Und bin gesegnet», sagt sie. Ihr Körper sei Geschenk und Antrieb zugleich. Leidenschaft und Vorbildfunktion: «Ich liebe das Laufen und will ein Vorbild sein – für Jüngere wie Ältere», sagt sie. Besonders Menschen über 50 will sie motivieren. Soziale Balance: Rice pflegt ein aktives Sozialleben – sie tanzt gerne (nur nicht vor Rennen). «Ich bin die Letzte, die nach Hause geht.» Dankbarkeit: «Vielleicht habe ich einfach Glück. Und bin gesegnet», sagt sie. Ihr Körper sei Geschenk und Antrieb zugleich.

