Eine 89-jährige Frau soll in Österreich monatelang unter menschenunwürdigen Bedingungen gelebt haben. Nun hat ein Gericht ihren Sohn wegen grober Vernachlässigung zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt, während die Tochter freigesprochen wurde.

Darum geht’s Ein 55-Jähriger ist am Landesgericht Linz wegen der groben Vernachlässigung seiner pflegebedürftigen Mutter zu 20 Monaten bedingter Haft verurteilt worden.

Seine 72-jährige Schwester wurde vom Vorwurf der Mitverantwortung freigesprochen.

Die 89-Jährige Frau lebte laut Anklage monatelang unter katastrophalen hygienischen Bedingungen und starb schwer unterernährt und dehydriert. Zusammenfassung erstellt mit

Ein 55-jähriger Mann ist am Mittwoch am Landesgericht Linz wegen der groben Vernachlässigung seiner pflegebedürftigen Mutter zu 20 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Seine 72-jährige Schwester wurde freigesprochen.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Geschwistern vorgeworfen, ihre 89 Jahre alte Mutter über Monate hinweg schwer vernachlässigt zu haben. Der Sohn hatte die Pflege der bettlägerigen Frau übernommen. Laut Anklage versorgte er sie hygienisch nur unzureichend, sodass sie wiederholt in ihren eigenen Exkrementen lag. Dadurch erlitt sie schwerste Hautschäden.

Die Tochter soll nach Ansicht der Anklage von den Zuständen gewusst haben. Sie habe jedoch weder für eine ausreichende medizinische Versorgung gesorgt noch veranlasst, dass ihre Mutter in ein Spital oder Pflegeheim gebracht wird.

Vernachlässigung bis hin zum Tod

Die Ermittlungen zeichneten laut «ORF» ein erschütterndes Bild. Die Pensionistin lebte in einem vermüllten und teilweise stark verschimmelten Haus. Als sie starb, wog sie nur noch 44 Kilogramm und war stark dehydriert. Ihr Unterkörper war mit Stuhl verschmutzt, am Rücken befand sich eine 13 mal 17 Zentimeter grosse Wunde. Nachdem es zu einem Dekubitus (Wundliegen) gekommen war, habe der Sohn die vom Arzt verschriebenen Pflaster viel zu selten gewechselt. Nach Überzeugung der Anklage trug dieser Gesundheitszustand zu ihrem Tod bei.

Im Gerichtssaal zeigte sich das zerrüttete Verhältnis der Geschwister. Zwischen ihnen blieben zwei Plätze frei. Beide wirkten nervös. Der Verteidiger der Schwester erklärte, zwischen den Geschwistern habe es an Kommunikation gefehlt, schreibt die österreichische Boulevard-Tageszeitung «Heute».

Als Staatsanwältin und Richter den Zustand der Verstorbenen beschrieben, rangen sie demnach hörbar um Worte. Schliesslich bezeichneten sie ihn als «dramatisch katastrophal», betonten jedoch, selbst diese Formulierung werde dem tatsächlichen Ausmass an Vernachlässigung kaum gerecht.

Mit Situation völlig überfordert

Der 55-Jährige bekannte sich schuldig. Sein Verteidiger sprach von einer massiven Überforderung. Sein Mandant habe seiner Mutter kein Leid zufügen wollen, sondern sei an der Pflege gescheitert. Eine psychiatrische Sachverständige diagnostizierte beim Angeklagten eine schizoide Persönlichkeitsstörung, schreibt das österreichische Online-Nachrichtenportal «5 Minuten». Seine Zurechnungsfähigkeit sei dadurch deutlich eingeschränkt gewesen. Der Angeklagte erklärte dagegen, er habe sich um seine Mutter gekümmert, täglich gelüftet und gereinigt. Den Schimmel im Haus habe er jedoch nicht beseitigen können.

Die Schwester bestritt, ihre Mutter regelmässig besucht oder gepflegt zu haben. Seit diese bettlägerig gewesen sei, habe sie sie lediglich zweimal gesehen. Frühere anderslautende Aussagen bei der Polizei erklärte sie mit Nervosität und Überforderung während der Einvernahme. Das Gericht folgte ihrer Darstellung und sprach sie frei.