Gasexplosion in Wien: In der Nacht fliegt ein Einfamilienhaus in die Luft, wobei neun Menschen verletzt werden. Der 93-jährige Bewohner wird ins Spital eingeliefert, dort jedoch polizeilich bewacht: Er soll für das Unglück verantwortlich sein.

Nach einer Gasexplosion im Keller ist von dem Haus in Wien nur noch Schutt übrig.

Darum geht's: Eine Gasexplosion hat in Wien ein Einfamilienhaus zerstört und neun Personen verletzt – darunter eine Schwangere.

Unter den Verletzten ist auch der 93-jährige Bewohner des Hauses, der ins Spital eingeliefert wurde.

Dort wird der 93-Jährige verhaftet und nun bewacht: Er steht unter Verdacht, das Haus selbst in die Luft gesprengt zu haben.

Ein 93-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Wien steht unter Verdacht, sein Haus in der Nacht auf den heutigen Sonntag durch eine mutwillig herbeigeführte Gasexplosion vollständig zerstört zu haben.

Dabei wurden auch angrenzende Einfamilienhäuser teilweise schwer beschädigt – und neun Personen verletzt. Drei Menschen – darunter der Verdächtige – mussten ins Spital eingeliefert werden – darunter eine 25-jährige schwangere Frau: «Sie wurde durch die Explosion auf den Bauch geschleudert», wird die Berufsrettung zitiert.

Die Rettungsarbeiten hielten laut Wiener Berufsrettung die ganze Nacht an. Wiener Berufsrettung

Sechs Anwohner wurden von den Notfallmedizinern der Wiener Berufsrettung an Ort und Stelle betreut und konnten in häusliche Pflege entlassen werden, hiess es seitens der Rettung. Das Motiv für die Tat werde noch ermittelt, so die Polizei. Das Ausmass aller Beschädigungen ist noch nicht abschliessend bekannt.

93-Jähriger im Spital festgenommen

Im Zuge des Einsatzes wurde der 93-jährige Mann von Rettungskräften im Keller des völlig zerstörten Hauses gefunden und mit Verletzungen gerettet. Die Behörden vermuten jedoch offenbar, dass er selbst mit der Explosion zu tun habe.

«Es sah aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hat. Vom Gebäude ist nicht mehr viel übrig.» Sprecher der Wiener Berufsrettung

Aufgrund eines vorliegenden Tatverdachts der vorsätzlichen Gemeingefährdung wurde der Mann über staatsanwaltschaftliche Anordnung festgenommen und wird in einem Spital bewacht.

Die Brandermittler des Landeskriminalamtes Wien haben die Ermittlungen aufgenommen.