In der Berner Schönau ist am Samstagnachmittag eine Aaretemperatur von 24,1 Grad gemessen worden. Damit ist der Aaretemperatur-Allzeit-Rekord von August 2022 eingestellt worden.

Die Aare in Bern mit dem Schönausteg, wo das Bundesamt für Umwelt eine Messstation betreibt.

Den Wert von 24,1 Grad erreichte die Aare laut Angaben des Bundesamts für Umwelt Bafu im Internet am Nachmittag um 15.30 Uhr. In den letzten Tagen erreichte die maximale Aaretemperatur laut diesen Daten bereits jeweils über 23 Grad.

Die Messstation Bern-Schönau befindet sich im Südwesten der Stadt Bern auf der Höhe des Tierparks Dählhölzli in der Nähe des Vororts Wabern.