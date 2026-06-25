Ein achtjähriger Bub hat in Winterthur einem mutmasslichen Dieb das Handwerk gelegt. Die Stadtpolizei zeigt sich dankbar.

Darum geht’s Ein achtjähriger Bub hat der Stadtpolizei Winterthur bei der Aufklärung eines mutmasslichen Diebstahls geholfen.

Ein Tatverdächtiger konnte kurz nach der aufmerksamen Beobachtung des Jungen ausfindig gemacht werden.

Die Stadtpolizei zeigt sich dankbar für das umsichtige Verhalten des Buben.

Am Mittwoch hat ein aufmerksamer Achtjähriger in Winterthur durch sein «umsichtiges Handeln» entscheidend zur Klärung eines mutmasslichen Diebstahls beigetragen, wie die Stadtpolizei mitteilt. Demnach beobachtete der Bub, wie ein Mann Geld aus einem Portemonnaie nahm und dieses anschliessend in einem Pflanzenkübel versteckte. Er machte seine Mutter sofort auf den Vorfall aufmerksam, welche eine Patrouille der Stadtpolizei Winterthur informierte und das aufgefundene Portemonnaie übergab.

Verdächtiger teilweise geständig

Bereits kurze Zeit später konnte die Patrouille dank des «präzisen Signalements» des Buben einen 40-jährige Schweizer aufhalten, der sich teilweise geständig zeigte. Das Portemonnaie konnte indessen dem glücklichen Eigentümer zusammen mit den persönlichen Ausweisen zurückgegeben werden, wie es weiter heisst.

Die Stadtpolizei Winterthur hat Ermittlungen zum Diebstahl aufgenommen und bedankt sich bei dem Buben: «Sein Verhalten zeigt, wie wichtig Aufmerksamkeit und das rasche Melden verdächtiger Beobachtungen sein können», schreibt die Stadtpolizei.