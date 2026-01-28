Auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien kommt der Ätna nicht zur Ruhe. Europas aktivster Vulkan stösst weiterhin grosse Mengen Asche und glühende Gesteinsbrocken aus.

ARCHIV – Blick auf eine Aschewolke des Vulkans Ätna, während ein Kind am Hafen ins Wasser springt. Wegen des starken Ascheausstosses des Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist der Flugverkehr am Flughafen Catania derzeit nur bedingt möglich. Foto: Francesco Enriquez/IPA via ZUMA Press/dpa

Aus zwei Schloten in 2.360 Metern und 2.750 Metern Höhe dringen nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) dicke Lavaströme nach draussen.

Wegen möglicher Gefahren für die Luftfahrt wurden alle Landungen auf dem nahegelegenen Flughafen Catania bis zum Nachmittag ausgesetzt. Betroffen sind zahlreiche Urlauber, auch aus Deutschland.

Der mehr als 3.300 Meter hohe Ätna bricht regelmässig aus und wird ständig überwacht. Der Flugverkehr ist – mitten in der Hauptreisezeit – deshalb schon seit mehreren Tagen beeinträchtigt. Auch startende Maschinen sind davon betroffen, weshalb Urlauber auf den Flughafen der Inselhauptstadt Palermo oder den Zug ausweichen mussten.

Aktuell gilt die höchste Warnstufe Rot. Das bedeutet, dass eine Eruption mit erheblichem Ausstoss von Asche unmittelbar bevorsteht oder bereits in Gang ist.