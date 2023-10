AfD-Chef Tino Chrupalla soll Opfer eines tätlichen Angriffs geworden sein. imago images/Sammy Minkoff

AfD-Chef Tino Chrupalla musste am Mittwoch während einer Kundgebung in ein Spital gebracht werden. Die Partei spricht von einem «tätlichen Vorfall» und einer «Einstichstelle». Die Hintergründe sind noch unklar.

AfD-Bundesvorsitzender Tino Chrupalla musste während eines Wahlkampf-Anlasses in ein Spital gebracht werden.

Die Partei spricht von einem «tätlichen Vorfall» und einer «Einstichstelle». Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen.

Chrupalla liegt nach Angaben seines Sprechers noch immer auf der Intensivstation. Er sei aber nach wie vor ansprechbar. Mehr anzeigen

AfD-Chef Tino Chrupalla ist laut Angaben der Partei an einer Wahlkampfveranstaltung in Ingolstadt Opfer eines «tätlichen Vorfalls» geworden. Gemäss Chrupallas Büro musste der Bundesvorsitzende deshalb am Mittwoch in ein Spital eingeliefert und über Nacht intensivmedizinisch überwacht werden.

Ein Sprecher Chrupallas erklärte am Donnerstagmorgen, der 48-Jährige liege «weiterhin auf der Intensivstation», sei aber nach wie vor ansprechbar. Er sprach von einer «Einstichstelle». Zudem würde die Polizei auf mögliche Substanzen im Körper ermitteln.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat nun Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Körperverletzung eingeleitet, wie eine Sprecherin der Behörde dem «Spiegel» mitteilt. Beschuldigte gebe es bislang keine, das Verfahren richte sich noch gegen Unbekannt.

Mögliche leichte Stichverletzung

Chrupalla soll auf dem Weg zum Wahlkampfauftritt einen Schmerz verspürt haben. Daraufhin sei eine leichte Hautverletzung festgestellt worden, die möglicherweise auf einen Einstich hindeuten könnte. Chrupalla habe über Übelkeit, Krämpfe und Schwindel geklagt und sei in eine nahegelegene Klinik gebracht worden.

Die Polizei Ingolstadt bestätigt in einer Mitteilung, Chrupalla musste am Mittwoch noch vor Beginn seines Redebeitrags hinter der Bühne medizinisch versorgt und anschliessend in ein Krankenhaus gebracht werden. In Bayern stehen am Sonntag die Landtagswahlen an.

Heute fand in #Ingolstadt eine Veranstaltung der AfD statt. MdB #Chrupalla musste medizinisch versorgt werden. Die #Kripo klärt die näheren Umstände ab. Besucher, die auf d. Veranstaltung Fotos/Videos gemacht haben, werden gebeten, diese hochzuladen. Mehr: https://t.co/azY2IAmlfR pic.twitter.com/KATYFZAZHd — Polizei Oberbayern N (@polizeiOBN) October 4, 2023

Was genau passiert ist, darüber herrscht nach wie vor Unklarheit. Auch eine offensichtliche Verletzung sei gemäss Polizei zum Zeitpunkt der Spital-Einlieferung nicht erkennbar gewesen. Ein Polizeisprecher sagte am Mittwochabend, man wolle prüfen, ob Dritte für den Vorfall verantwortlich sein könnten. Es gebe aber nach derzeitigem Ermittlungsstand keine Hinweise auf einen Angriff.

Pinnwandnadel gefunden

Am Ort der Kundgebung stellten Polizeibeamte gemäss «Spiegel» die Personalien mehrerer Zeugen fest, führten Befragungen durch und suchten nach Spuren. Dabei sei mindestens eine Pinnwandnadel gefunden und sichergestellt worden. Ob diese in einem Zusammenhang mit dem Vorfall steht, ist unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Der 48-jährige Sachse Chrupalla steht seit knapp vier Jahren an der Spitze der AfD. Zunächst führte er die Partei gemeinsam mit Jörg Meuthen, seit Juni 2022 bildet Chrupalla mit Alice Weidel das Führungsduo der Partei.