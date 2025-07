Aggressiver Bienenschwarm verletzt in Frankreich 24 Menschen

Das Verhalten der Bienen hängt möglicherweise mit Asiatischen Hornissen zusammen, die einen Bienenstock bedroht haben. Symbolbild: IMAGO/BREUEL-BILD

Ein aggressiver Bienenschwarm hat in Frankreich 24 Menschen verletzt. Drei von ihnen wurden nach Angaben der Behörden in der Präfektur Cantal in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein aggressiver Bienenschwarm hat in Frankreich 24 Menschen verletzt.

Drei Personen mussten in kritischem Zustand ins Spital eingeliefert werden.

Eine 78-jährige Person musste nach einem Herzstillstand wiederbelebt werden. Mehr anzeigen

Laut dem Bürgermeister der Stadt Aurillac, Pierre Mathonier, gab es in allen Fällen aber rasch Entwarnung. Der Zustand einer 78-jährigen Person, die nach einem Herzstillstand wiederbelebt wurde, habe sich stabilisiert, auch den beiden anderen «geht es gut», sagte Mathonier dem Fernsehsender BFM TV am Montag.

Das Verhalten der Bienen hänge möglicherweise mit Asiatischen Hornissen zusammen, die einen Bienenstock bedroht hätten, der vor mehr als zehn Jahren auf der Dachterrasse eines Hotels in der Innenstadt untergebracht worden sei, sagte Mathonier dem Sender France 3. Der Imker habe den Bienenstock entfernt und ausserhalb der Stadt untergebracht.

Zahl der Opfer «beeindruckend»

Mathonier lobte die Rettungsdienste für ihren umsichtigen Einsatz. Es seien zwar einige Menschen gestochen worden. Panik sei aber nicht ausgebrochen. Etwas anders sah das Feuerwehrchef Michel Cayla: Eine solche Attacke habe er noch nie erlebt, sagte er.

Die Person mit dem Herzstillstand habe im Rettungswagen wiederbelebt werden müssen – und die Zahl der Opfer sowie die Panik, die der Angriff ausgelöst habe, seien «beeindruckend» gewesen. Das gelte auch für die Schwere einiger der Verletzungen, sagte er dem Fernsehsender TF1.