Frau flippt wegen Alligator aus – und wird zum Internet-Hit

Gemütlich unterwegs: Alligator schlendert durch die Strassen Floridas – Frau flippt aus Auf Tiktok geht die Frau viral. Über 4,5 Millionen Mal wurde ihr Video mit dem Alligator bereits geklickt, jedoch nicht wegen des Tiers. User erfreuen sich an der Frau selbst. 29.04.2024

Stéphanie Süess Roman Müller und Stéphanie Süess

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Frau postete ein Video eines Alligators, der durch die Strassen Floridas schlenderte.

Das Video erreicht innert eines Tages über 4,5 Millionen Views.

Die User sind jedoch weniger über den Alligator überrascht, stattdessen amüsieren sie sich über die Frau hinter dem Lenkrad. Mehr anzeigen

Ein Alligator auf den Strassen Floridas? Klar, das gibt's – sogar öfter, als du vielleicht denkst. Doch eine Frau, die gerade hinter dem Steuer sass, war sichtlich erstaunt und konnte ihren Augen kaum trauen.

Ihre Begegnung mit dem schlendernden Krokodil hält sie auf Video fest – und landet einen Hit. Das Video erreicht innert kürzester Zeit über 4,5 Millionen Views – doch nicht etwa wegen des Alligators, nein, sondern viel mehr wegen der Userin selbst.

Mehrere User*innen amüsieren sich aufgrund ihres Akzents

Kommentare wie: «Aligatouuur», «Oh jesus look at tha» und «Filipino accent» sind unter dem Video auf Tiktok zu sehen. Die Userin selbst nimmt es mit Humor und antwortet schlagfertig: «Hahahaha, and I am proud. I can speak many languages and dialects. I speak 6 major languages and 4 dialects. Currently learning Japanese»

Natürlich gab's auch einige Kommentare zu dem Alligator: «Since when do alligators have long legs?», «Der wollte bestimmt bei den Nachbarn klingeln» und «Hätte so Angst in Florida».

Ach ja, falls du dich gefragt hast, was mit dem Sheriff im Hintergrund ist: Der sieht das Ganze wohl sehr gelassen.

