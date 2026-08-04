In Liestal BL bleibt der neue Bahnhof vorerst ohne Warteraum: Weil der Raum von einzelnen Personen zweckentfremdet wurde, hat die SBB ihn rund 1,5 Jahre nach der Eröffnung geschlossen. Auch sonst kämpft die Stadt mit Problemen rund um Alkohol und Littering.

Der Bahnhof in Liestal BL wurde vor anderthalb Jahren renoviert und neu eröffnet.

Schon wieder Ärger Am Bahnhof Liestal wurde Wartesaal zum Partyraum und WC – SBB macht ihn dicht

Darum geht’s Der neue Warteraum im Bahnhof Liestal ist vorübergehend geschlossen, weil er von einzelnen Personen missbraucht wurde.

Laut SBB wurde er teils als Partyraum und sogar als Pissoir benutzt, weshalb er für Reisende nicht mehr nutzbar war.

Wann der Raum wieder öffnet, ist derzeit unklar.

Erst Ende Juli machte ein weiterer Fall von Verwüstung in Liestal Schlagzeilen. Zusammenfassung erstellt mit

Rund 1,5 Jahre nach der Eröffnung des neuen Bahnhofs in Liestal BL ist der Warteraum vorübergehend geschlossen worden. Der Grund: Der Raum wurde von einzelnen Personen zweckentfremdet.

«Der Warteraum wurde als Partyraum benutzt, und in einzelnen Fällen auch als Pissoir», sagt SBB-Sprecher Moritz Weisskopf gegenüber dem «Regionaljournal Basel Baselland» von Radio SRF.

Durch die «Fehlnutzungen» sei der Raum für Reisende nicht mehr benutzbar gewesen. Wann der Wartesaal wieder geöffnet wird, ist laut SBB derzeit unklar. Weisskopf sagt ausserdem, dass Fälle, in denen Wartesäle regelmässig verwüstet werden, «relativ selten» vorkommen.

Alkoholverbot am Wasserturmplatz

Erst Ende Juli machte ein weiterer Fall von Verwüstung in Liestal Schlagzeilen. Am Wasserturmplatz kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Problemen mit Alkohol, Littering und Auseinandersetzungen. Die Stadt verhängte deshalb ein befristetes Alkoholverbot.

«Es ist zu lautstarken Auseinandersetzungen gekommen, zu Tätlichkeiten innerhalb der Gruppierung und zu starkem Littering», sagt René Frei, Bereichsleiter Sicherheit und Soziales der Stadt Liestal, gegenüber SRF. Die Zustände seien für Anwohner, Passanten und das lokale Gewerbe unhaltbar geworden, so Frei zum «Blick».

Laut Behörden brachten auch frühere Massnahmen nicht die gewünschte Wirkung. Weder Gespräche noch private Sicherheitsdienste oder verstärkte Polizeipatrouillen hätten die Lage nachhaltig beruhigen können. Polizei und Sanität mussten demnach mehrfach wegen Auseinandersetzungen und stark alkoholisierten Personen ausrücken.

Das Alkoholverbot gilt vorerst bis zum 22. August 2026.