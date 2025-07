Als Kind will man am Strand nichts mehr als eine Sandburg bauen. Doch das kann teuer werden. IMAGO/Zoonar

Egal ob auf Sylt, in Sardinien oder auf Teneriffa – vielerorts ist das Buddeln im Sand verboten oder streng reglementiert. Wer sich nicht daran hält, kann sogar mit bis zu 1500 Euro gebüsst werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In beliebten europäischen Ferienregionen wie Teneriffa oder der italienischen Adria sind Sandburgen aus ästhetischen oder sicherheitstechnischen Gründen teilweise verboten.

Bei Verstössen drohen Bussen bis zu 1500 Euro.

In Nord- und Ostseeorten wird das Buddeln aus Gründen des Küstenschutzes reglementiert, da es Dünen destabilisieren und Erosion fördern kann.

In besonders sensiblen Gebieten wie La Pelosa auf Sardinien ist sogar der Einsatz von Badehandtüchern untersagt, um den Sandverlust zu minimieren. Mehr anzeigen

Für viele Kinder gehört es zum Strandurlaub wie Glace und Sonnenschirm – das Buddeln, Graben und Bauen im Sand. Doch Vorsicht: Was wie harmloser Freizeitspass aussieht, kann in beliebten Ferienregionen Europas ein teures Vergnügen werden. Denn an immer mehr Stränden gelten strenge Regeln – mit teilweise saftigen Bussgeldern.

Auf der Kanareninsel Teneriffa gilt an den Stränden Playa Arona und Playa Arisca ein explizites Sandburgen-Verbot – aus ästhetischen Gründen. Der Sand soll möglichst unberührt bleiben. Wer sich nicht daran hält und grosse Kunstwerke errichtet, muss mit einer Geldstrafe zwischen 500 und 1500 Euro rechnen. Bei Kindern wird das Verbot zwar oft grosszügiger gehandhabt – doch sicher ist sicher: besser vorher nachfragen.

Nord- und Ostsee: Küstenschutz geht vor

Auch an deutschen Stränden wird das Burgenbauen zunehmend eingeschränkt – allerdings aus ökologischen Gründen. Auf Sylt, Amrum, in Zinnowitz, Born, Rostock oder auf Fehmarn ist das Buddeln teils verboten oder stark reglementiert. Der Grund: Sandlöcher und Burgen bieten dem Wind Angriffsfläche, schwächen die Dünen und beschleunigen die Erosion.

Das kann den Küstenschutz gefährden. Die Strafen reichen hier von 5 bis 1000 Euro – auch deshalb sollte man unbedingt auf Hinweisschilder achten oder sich vor Ort bei der Touristeninformation informieren.

Italien: Sicherheit für Einsatzkräfte

An der italienischen Adria wiederum steht nicht der Naturschutz, sondern die Sicherheit im Vordergrund. In Orten wie Eraclea oder Cavallino sind Sandburgen und Gruben verboten, weil sie für Rettungskräfte zur gefährlichen Stolperfalle werden können. Auch hier drohen Bussen von bis zu 1000 Euro.

An besonders sensiblen Stränden wie La Pelosa auf Sardinien geht man noch weiter: Dort ist nicht nur das Buddeln tabu, sondern sogar Badehandtücher verboten. Grund: Selbst über diese geht kostbarer Sand verloren – und der soll unbedingt geschützt werden.

