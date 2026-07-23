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Messerattacke in Einkaufszentrum – Frau in Brand gesetzt
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Eine Frau wurde in dem Einkaufszentrum schwer verletzt.
Bild: dpa
In einem Stuttgarter Einkaufszentrum greift ein Mann eine Frau mit einem Messer an und setzt sie in Brand. Sie wird schwer verletzt. Die Polizei nimmt den 54-Jährigen fest.
Ein 54 Jahre alter Mann hat eine Frau in einem Stuttgarter Einkaufszentrum mit einem Messer angegriffen und anschliessend in Brand gesetzt. Das teilte die Polizei in Stuttgart mit. Er wurde festgenommen. Die Frau wurde schwer verletzt.