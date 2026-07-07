Nach dem mutmasslichen Bombenanschlag auf den ukrainischen Milliardär Wadym Jermolajew in Monaco ist die von Interpol gesuchte Hauptverdächtige tot in Kiew aufgefunden worden.

Nach der Bombenexplosion in Monaco wurde die Hauptverdächtige tot gefunden.

Darum geht’s Nach der Bombenexplosion in Monaco wurde die von Interpol gesuchte Hauptverdächtige tot in Kiew aufgefunden. Der ukrainische Geheimdienst bestätigt ihren Tod.

Ziel des mutmasslichen Anschlags soll der ukrainische Milliardär Wadym Jermolajew gewesen sein. Er und seine Geliebte schweben laut Berichten weiter in Lebensgefahr.

Der ukrainische Sicherheitsdienst SBU erklärt, ein Offizier des Militärgeheimdiensts habe gestanden, die Verdächtige auf eigene Initiative getötet zu haben. Seine Vorgesetzten seien nach eigenen Angaben nicht informiert gewesen.

Nach einem mutmasslichen Bombenanschlag in Monaco ist eine gesuchte Ukrainerin tot aufgefunden worden. Ziel des Anschlags soll der ukrainische Milliardär Wadym Jermolajew gewesen sein. Der Oligarch schwebt weiter in Lebensgefahr, seine Geliebte, die bei dem Anschlag beide Beine verlor, ebenfalls, berichtet «Bild.de».

Der ukrainische Geheimdienst SBU teilte am Dienstag mit, ein Offizier des Militärgeheimdiensts der Ukraine habe gestanden, Anastassija B. mit Hilfe eines früheren Beamten der Strafverfolgungsbehörden getötet zu haben. Er habe erklärt, er habe aus eigenem Antrieb gehandelt und seine Vorgesetzten nicht informiert, hiess es in der SBU-Mitteilung.

Mit diesem Steckbrief wurde Anastassija Berezovska. Interpol

Die Explosion mit drei Verletzten Ende Juni hatte Monaco geschockt. Berichten zufolge soll es sich bei den Verletzten um den ukrainischen Bauunternehmer Wadym Jermolajew und dessen Familie handeln, eine Frau und ein Kind.

Die internationale Polizeiorganisation Interpol fahndete nach der 39-Jährigen Anastassija B. als Hauptverdächtige in dem Fall. Sie sprach demnach Deutsch, war inm deutschen Bundesland Hessen gemeldet und fuhr einen Mietwagen mit deutschem Kennzeichen. Wo sie getötet wurde, blieb zunächst unklar.