Armasuisse und der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin haben weitere Offset-Geschäfte im Zusammenhang mit der Beschaffung des Kampfjets F-35 vorgestellt. Die neuen Projekte sollen sicherheitsrelevante Technologien fördern und die Schweizer Industrie stärken.

Patrick Nyfeler (im Bild) informierte zusammen mit Rüstungschef Urs Loher zum aktuellen Stand der Offset-Geschäfte im Zusammenhang mit der F-35-Beschaffung.

Darum geht's Armasuisse und Lockheed Martin haben weitere Offset-Projekte zur F-35-Beschaffung konkretisiert.

Zu den Vorhaben gehören unter anderem ein Ausbildungszentrum für das F-35-Triebwerk sowie die Entwicklung von Trainingsmunition.

Bis Ende Juni wurden bereits Kompensationsgeschäfte im Wert von 1,03 Milliarden US-Dollar angerechnet – rund ein Drittel der gesamten Verpflichtung.

Armasuisse und der Flugzeughersteller Lockheed Martin haben im Rahmen der F-35-Beschaffung weitere Offset-Vorhaben konkretisiert. Diese Projekte sollen sicherheitsrelevante Technologien sowie die Industrie und Resilienz der Schweiz stärken.

Zu den neuen Vorhaben gehören beispielsweise ein Trainingslager für die Ausbildung am F-35-Triebwerk oder die Entwicklung von Trainingsmunition für den Kampfjet F-35. Das teilten das Bundesamt für Rüstung Armasuisse und Lockheed Martin bei einem Medienfachgespräch am Dienstag in Bern mit.

Offset-Geschäfte werden auch Kompensationsgeschäfte genannt. Das sind Aufträge, Projekte oder Kooperationen, die ein ausländischer Lieferant im Rahmen einer Beschaffung mit Unternehmen, Hochschulen oder Forschungspartnern in der Schweiz umsetzt. Im Rahmen der F-35-Beschaffung wurden per 30. Juni 2026 bereits Geschäfte im Wert von 1,03 Milliarden US-Dollar angerechnet, was rund einem Drittel der gesamten Offset-Verpflichtung entspricht, wie es weiter hiess.