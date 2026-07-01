Zwei Astronauten haben bei einem Ausseneinsatz einen Roboterarm an der Internationalen Raumstation ISS repariert. Die Nasa-Astronautin Jessica Meir und ihr Kollege Chris Williams verliessen die ISS rund sieben Stunden lang.

Die ISS-Crew: Im Vordergrund (von links) der Russe Andrei Fedyaev, die US-Amerikaner Jack Hathaway und Jessica Meir sowie die Französin Sophie Adenot; im Hintergrund (von links) der Russe Sergey Kud-Sverchkov, der US-Amerikaner Christopher Williams und der Russe Sergei Mikayev. (Archivbild)

Sie tauschten ein rund 90 Kilogramm schweres Gelenk an dem Roboterarm aus, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte.

Die Roboterarme werden an der ISS unter anderem für das Andocken von Raumschiffen benutzt. Es war der zweite Ausseneinsatz für Williams, der fünfte für Meir und der 280. in der Geschichte der ISS.