Ab Mitte 2027 Auslieferung Schweizer F-35 laut Armasuisse weiterhin wie geplant

SDA

6.9.2025 - 16:10

Archivbild: Keystone

Die Auslieferung der Schweizer F-35 Jets ist laut aktueller Planung des US-Programmbüros und von Hersteller Lockheed Martin nach wie vor ab Mitte 2027 ab dem US-Herstellerwerk geplant, wie ein Armasuisse-Sprecher am Samstag auf Anfrage mitteilte.

Keystone-SDA

06.09.2025, 16:10

06.09.2025, 16:26

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Auslieferung der Schweizer F-35A-Jets ab dem Herstellerwerk Fort Worth in den USA soll planmässig ab Mitte 2027 beginnen.
  • Die Kampfflugzeuge würden in der jeweils aktuellsten Konfiguration geliefert, so ein Armasuisse-Sprecher.
  • Die Schweiz werde ihre F-35A ohne Einschränkungen mit der aktuellen Triebwerkkonfiguration betreiben können, so Armasuisse.
Mehr anzeigen

Zuvor wies ein Kontrollbericht auf mögliche Verzögerungen hin. Die Auslieferung der Schweizer F-35A-Jets beginne planmässig ab Mitte 2027 in den USA ab dem Herstellerwerk Fort Worth und ab Mitte 2028 im italienischen Werk Cameri. Die Kampfflugzeuge würden in der jeweils aktuellsten Konfiguration geliefert, so der Armasuisse-Sprecher am Samstag zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Für die Schweiz sei das der sogenannte Block 4.

Laut einem Kontrollbericht des US-Rechnungshofs, aus dem die «Neue Zürcher Zeitung» am Samstag zitierte, wurde kein F-35 im vergangenen Jahr termingerecht ausgeliefert. Im Schnitt betrug die Verspätung 238 Tage – fast viermal so viel wie 2023. Gemäss dem Bericht geht der Hersteller Lockheed Martin aber davon aus, dass ab 2026 die Block-4-Flugzeuge in einer operativ zugelassenen Konfiguration ausgeliefert werden. Laut Armasuisse gilt das dann auch für die Schweizer Jets.

Um die Verspätungen einzudämmen, hat das US-Verteidigungsministerium das ursprünglich geplante Block-4-Softwarepaket reduziert. Welche Funktionen zunächst fehlen, ist noch unklar. Spätere Funktionen würden nach der Auslieferung nachgerüstet, hiess es bei Armasuisse dazu. Regelmässige Software-Updates seien ein normaler Vorgang.

blue News Leser zum F-35. «Der Bundesrat kriecht Trump auf den Knien hinterher»

blue News Leser zum F-35«Der Bundesrat kriecht Trump auf den Knien hinterher»

«Die aktuellen Kostenschätzungen der US-Regierung, welche die Schweiz erhalten hat, decken die geplanten Block-4-Konfigurationen bei der Auslieferung der Schweizer F-35A ab», teilte Armasuisse weiter mit. Die US-Regierung habe den Kostenanteil der Schweiz an ihren Entwicklungskosten erlassen.

Schweizer Jets ohne Einschränkungen

Die Schweiz werde ihre F-35A ohne Einschränkungen mit der aktuellen Triebwerkkonfiguration betreiben können, so Armasuisse. Der F-35A werde demnach auch in Zukunft kein neues Triebwerk benötigen. Ab Mitte der 2030er-Jahre sind jedoch Nachrüstungen am Triebwerk (Engine Core Upgrade) und Kühlsystem (PTMU) geplant, um die Instandhaltung zu optimieren und künftige Sensorik-Upgrades zu ermöglichen.

Reaktionen nach F-35-Debakel. «Sicherheitspolitisches Harakiri» – «SP und Grüne sollen Projekt nicht kippen»

Reaktionen nach F-35-Debakel«Sicherheitspolitisches Harakiri» – «SP und Grüne sollen Projekt nicht kippen»

Diese Verbesserungen erfolgen im Rahmen eines Kampfwerterhaltungsprogramms. Genaue Kosten liessen sich derzeit nicht beziffern, da sich die entsprechenden Technologien noch in der Entwicklung befänden, betonte Armasuisse.

Martin Pfister zu F-35 am 13. August 2025

Martin Pfister zu F-35 am 13. August 2025

Die Schweiz wollte 36 F-35A-Kampfjets zum Fixpreis kaufen – doch die USA verlangen nun bis zu 1,3 Milliarden Franken mehr. Ein juristischer Hebel fehlt, die Regierung muss nachverhandeln oder tiefer in die Tasche greifen.

14.08.2025

Mehr zum Thema

Kosten-Debakel für die Schweiz. F-35-Kampfjets kosten viel mehr als ursprünglich geplant

Kosten-Debakel für die SchweizF-35-Kampfjets kosten viel mehr als ursprünglich geplant

Nächstes Fiasko nach Zollstreit. Hat Trump die Schweiz beim F-35 schon wieder hintergangen?

Nächstes Fiasko nach ZollstreitHat Trump die Schweiz beim F-35 schon wieder hintergangen?

Chaos bei Kampfjet-Beschaffung. Bundesrat kauft F-35 im Blindflug – selbst das Pentagon hat keine Ahnung vom Preis

Chaos bei Kampfjet-BeschaffungBundesrat kauft F-35 im Blindflug – selbst das Pentagon hat keine Ahnung vom Preis

