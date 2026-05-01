Tod der fünfjährigen Sharon löst Krawalle in Australien aus

Ausschreitungen nach Tod einer Fünfjährigen in Australien – Gallery Ein Polizeifahrzeug brennt vor dem Krankenhaus in Alice Springs. Bild: dpa Tagelang hatte man nach dem fünfjährigen Mädchen gesucht. Bild: dpa Ausschreitungen nach Tod einer Fünfjährigen in Australien – Gallery Ein Polizeifahrzeug brennt vor dem Krankenhaus in Alice Springs. Bild: dpa Tagelang hatte man nach dem fünfjährigen Mädchen gesucht. Bild: dpa

Tagelang fehlte jede Spur von der fünfjährigen Sharon. Jetzt herrscht traurige Gewissheit. In der australischen Kleinstadt Alice Springs kocht die Wut über.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die seit mehreren Tagen in Australien vermisste Sharon Granites wurde tot aufgefunden.

Die Polizei verdächtigt Jefferson Lewis, einen kürzlich entlassenen Häftling, des Mordes an dem fünfjährigen Mädchen.

Bei seiner Festnahme wurde Lewis von aufgebrachten Menschen in der Stadt Alice Springs angegriffen und verletzt. Mehr anzeigen

Nachdem die vermisste fünfjährige Sharon Granites tot aufgefunden wurde, ist es in der australischen Stadt Alice Springs zu Ausschreitungen gekommen. Wütende Menschen hätten den Verdächtigen vor seiner Festnahme angegriffen, sagte Polizeikommissar Martin Dole am Freitag.

Man habe den Mann ins Spital gebracht, wo es zu weiteren Ausschreitungen gegen die Polizei, Rettungskräfte und das Spitalpersonal gekommen sei, sagte Dole. Er rechne schon in den kommenden Tagen mit einer Anklage, so Dole.

Our hearts are broken that the case of the little girl missing in Alice Springs has had such a tragic ending. The girl, who the family has asked be referred to as Kumanjayi Little Baby, was only five years old. She was just at the start of life's adventure. This is the tragic… — Anthony Albanese (@AlboMP) April 30, 2026

Die Familie des Mädchens rief in den australischen Medien die Menschen zur Besonnenheit auf. «Jetzt ist die Zeit für Trauerarbeit, um unserer Familie Respekt zu erweisen und Raum für Trauer und Erinnern zu haben», sagte der Grossvater des Mädchens dem australischen Sender ABC Australia. Zuvor hatte der australische Premierminister Anthony Albanese der Familie sein Beileid ausgesprochen. «In dieser Zeit ihres schrecklichen Verlustes sind sie in den Herzen aller Australier», sagte Albanese auf der Platform X.

Tagelange Suche

Fünf Tage lang hatte die Polizei im Outback rund um die nordaustralische Kleinstadt Alice Springs intensiv nach dem Mädchen gesucht. Die kleine Sharon war in der Nacht zu Sonntag (Ortszeit) aus einem Haus im sogenannten Old Timers Town Camp am Stadtrand verschwunden.

Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass das Kind entführt worden war. Im Fokus steht der 47-jährige Jeffrey Lewis, der sich zur Tatzeit ebenfalls in dem Haus in der indigenen Siedlung aufgehalten haben soll und erst wenige Tage zuvor aus dem Gefängnis entlassen worden war.

Der 47-jährige Jeffrey Lewis gilt im Mordfall Sharon Granites als dringend tatverdächtig. Bild: NT Police Force

Nach Angaben der Polizei hatte er eine rund 18-monatige Haftstrafe wegen schwerer Gewaltdelikte verbüsst. Er soll eine «lose Verbindung» zur Familie des Kindes gehabt haben. Zuletzt wurde er laut Ermittlern dabei beobachtet, wie er das Kind vor seinem Verschwinden an der Hand hielt.

Wenige Stunden nachdem Jeffrey Lewis zur Fahndung ausgeschrieben wurde, konnte die Polizei den Verdächtigen festnehmen. Die Polizei musste den Mann vor einer wütenden Bürgerwehr in Sicherheit bringen. Lewis soll von der aufgebrachten Menge schwer misshandelt worden sein.

Suche mit Drohnen und indigenen Fährtensuchern

In der abgelegenen Wüstenregion lief eine gross angelegte Suche. Hunderte Einsatzkräfte durchkämmten gemeinsam mit Freiwilligen ein unwegsames Gebiet aus dichtem Buschland – zu Fuss, mit Geländemotorrädern, Pferden, Drohnen und Hubschraubern. Auch erfahrene indigene Fährtensucher waren im Einsatz. Dutzende Freiwillige unterstützten die Suche, lokale Organisationen koordinierten die Einsätze.