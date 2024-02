Der australische Tourist wurde zuletzt in der Nähe der Viktoriafälle gesichtet. Symbolbild: IMAGO/Design Pics

In Simbabwe wird seit Tagen ein australischer Tourist vermisst. Der 67-Jährige, dessen Name nicht veröffentlicht wurde, verschwand in der Nähe der Viktoriafälle und wurde am vergangenen Freitag als vermisst gemeldet.

Die Behörden teilten mit, es sei eine Suche mit Spürhunden angelaufen. Der Sprecher der simbabwischen Behörde für Nationalparks und Wildtiermanagement, Tinashe Farawo, sagte am Montag, dass es sich bei dem vermissten Touristen um einen Mann handele. Er sei zuletzt am 17. Februar gesehen worden.

Der allein reisende Tourist wohnte in einer Luxuslodge, die etwa drei Kilometer vom Nationalpark der Viktoriafälle entfernt liegt. Er sagte dem Management der Lodge am 17. Februar, dass er auf dem Weg in den Park sei, wie Farawo erklärte. Auf den später ausgewerteten Aufnahmen der Sicherheitskameras tauchte der Mann jedoch nicht auf. Auch wurde sein Name nicht wie üblich beim Betreten des Parks notiert. «Es gibt keine Spur von ihm», sagte Farawo.

Solche Vorfälle sind selten in dem Nationalpark, der wegen seiner beeindruckenden Wasserfälle, die mehr als 100 Meter in die Tiefe stürzen, Touristen aus der ganzen Welt anzieht.

dpa