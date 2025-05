Stuttgart: Auto fährt in Personengruppe - Gallery Am frühen Abend fährt ein Fahrzeug in eine Menschengruppe an einer Bahnhaltestelle. Bild: dpa Die Rettungskräfte sind in einem grösseren Einsatz. Bild: dpa Stuttgart: Auto fährt in Personengruppe - Gallery Am frühen Abend fährt ein Fahrzeug in eine Menschengruppe an einer Bahnhaltestelle. Bild: dpa Die Rettungskräfte sind in einem grösseren Einsatz. Bild: dpa

Bei dem Vorfall in Stuttgart, bei dem ein Auto in der Innenstadt in eine Menschengruppe gefahren ist, handelt es sich laut Polizei aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Unfall. Eine Frau erliegt ihren Verletzungen, mehrere weitere Menschen mussten ins Spital.

DPA, sda/tpfi dpa

«Wir gehen im Moment von einem Unfall aus, ermitteln aber in alle Richtungen», sagte ein Sprecher der Polizei. Ausschliessen könne man eine Amokfahrt nie, man könne nicht in die Köpfe der Menschen hineinschauen, sagte der Sprecher. Es sehe aber zunächst nach einem Unfall aus.

Nach dem Unfall in der Stuttgarter Innenstadt, bei dem ein Auto in eine Menschengruppe gefahren ist, ist eine Frau gestorben. Eine 46-Jährige sei ihren Verletzungen erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Bei dem Vorfall wurden mindestens acht Menschen verletzt. Darunter seien auch zwei Schwerverletzte, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Eine Person musste laut Polizei wiederbelebt werden. Mittlerweile sind alle Verletzten ausser Lebensgefahr. Das sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen.

Wir sind bei einem schweren #Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten am #Olgaeck in Stuttgart #Mitte im Einsatz.

Der Bereich ist weiträumig abgesperrt, Verletzte werden vor Ort versorgt.

Weiteres Update folgt…#wirfuerStuttgart #Stuttgart112 — Feuerwehr Stuttgart (@Feuerwehr_S) May 2, 2025

Der Fahrer des Autos, ein 42 Jahre alter Mann, wurde nach Polizeiangaben festgenommen und wird derzeit vernommen. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind noch unklar. Auch wie schnell das Auto in die Menge fuhr, war einem Polizeisprecher zufolge unklar.

Vorfall an zentraler U-Bahn-Haltestelle

Zeugen würden verhört, sagte eine Polizeisprecherin. Unfallspezialisten schauen sich demnach den Ort genau an.

Der Vorfall ereignete sich an der oberirdischen U-Bahn-Haltestelle Olgaeck. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei befanden sich in dem weiträumig abgesperrten Bereich. Zeugen würden verhört, sagte die Polizeisprecherin. Unfallspezialisten schauen sich demnach den Ort genau an.

Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei befanden sich in dem weiträumig abgesperrten Bereich und hängten den Ort des Vorfalls mit Planen zum Sichtschutz ab. Leichtverletzte wurden in einer Art Bus der Feuerwehr behandelt und konnten diesen nach und nach wieder verlassen

Bahnen fahren nicht mehr

Laut der Polizeisprecherin fuhren auch die Bahnen nicht mehr. Die Haltestelle liegt mittig, auf dieser Seite führt die Strasse stadtauswärts, auf der anderen Seite stadteinwärts. Wann die Sperrung der zentralen Stuttgarter Verkehrsachse wieder aufgehoben werden kann, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Auf dem Boden in dem abgesperrten Bereich unmittelbar vor dem dunklen Fahrzeug – laut Polizei eine Mercedes-G-Klasse – lagen Decken und mehrere Plastiktüten. Die Mercedes-G-Klasse ist eine Art Geländewagen. Auf Aufnahmen vom Unglücksort ist ein zerstörter Kinderwagen auf den Stadtbahn-Gleisen zu sehen.