Hunderttausende feiern stundenlang friedlich. Am Abend ist es damit plötzlich vorbei. Ein Autolenker fährt in eine Menschenmenge, es gibt mindestens einen Toten und mehrere Verletzte.

Einsatzkräfte der Polizei sind im Einsatz nach dem Abbruch des Christopher Street Day (CSD).

Darum geht’s Beim Christopher Street Day in Berlin ist ein Fahrzeug in den Tiergarten gefahren.

Nach ersten Polizeiangaben ist dabei ein Mensch getötet und 14 weitere verletzt worden.

Die Polizei fahndet nach Tatverdächtigen, sperrte den Bereich weiträumig ab und brach die Veranstaltung ab.

Was genau geschehen ist und wie viele Menschen verletzt wurden, war zunächst noch unklar.

Am Rande des Christopher Street Day in Berlin hat ein Fahrzeugfahrer mindestens eine Person getötet. 14 weitere Menschen würden wegen Verletzungen derzeit behandelt, sagte Polizeisprecher Florian Nath am Abend. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei im Bereich des Tiergartens. Der CSD wurde daraufhin abgebrochen.

«Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen», sagte der Polizeisprecher in einem veröffentlichten Video bei X. Die Polizei sei mit zahlreichen Polizisten und Rettungskräften im Einsatz. Alle Besucherinnen und Besucher wurden gebeten, den Bereich zu verlassen. Was genau passiert ist, blieb zunächst unklar.

«Wir haben eine Polizeilage», sagte der Polizeisprecher. «Bitte meiden Sie den Bereich und umfahren ihn weiträumig», hiess es von der Polizei.

Hunderttausende Menschen feierten in der Hauptstadt den CSD. Mit ihrer Demonstration wollten die Veranstalter ein Zeichen für Demokratie, Toleranz und Vielfalt setzen.

Am Abend trat unter anderem Sarah Connor bei der Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor auf. Mit einer Regenbogenflagge um die Schultern spielte sie rund eine halbe Stunde lang ihre Songs.