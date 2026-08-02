Eine Autofahrerin hat am Samstagabend mit einer wilden Fahrt über den Rastplatz Oftringen auf der A1 im Kanton Aargau Sachschaden angerichtet. Sie krachte in einen Abfallkübel und gegen einen Baum. Ihren Führerausweis musste die Frau danach auf der Stelle abgeben.

Die 55-Jährige sei kurz vor 18.30 Uhr auf der A1 Richtung Zürich unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei Aargau am Sonntag mit. Bei der Ausfahrt zum Rastplatz Oftringen sei sie mit ihrem Wagen zunächst gegen einen Aufpralldämpfer geprallt.

In der Folge fuhr die Frau den Angaben zufolge unkontrolliert quer über den Rastplatz. Sie kollidierte dabei zunächst frontal mit einem Abfalleimer und schliesslich mit einem Baum. Dadurch sei das Auto zum Stillstand gekommen.

Die Frau erlitt bei dem Unfall Verletzungen. Eine Ambulanz brachte sie ins Spital. Durch den heftigen Aufprall sei der komplette Motorblock auf dem VW-Golf der 55-Jährigen gerissen worden, hiess es. Am Auto dürfte Totalschaden entstanden sein. Der Baum stürzte um.

Wieso es zu dem Unfall kam, werde abgeklärt, schrieb die Polizei. Die 55-Jährige habe eine Blut- und eine Urinprobe abgeben müssen. Dies wegen des Verdachts, dass sie unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten gefahren sei.