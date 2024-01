Die Kreuzung von Greenway und High Street South in Newham, Ostlondon, wo ein neugeborenes Baby ausgesetzt worden war. Yui Mok/PA Wire/dpa

Ein Neugeborenes ist in London lebend in einer Einkaufstüte gefunden worden. Das Mädchen sei in ein Handtuch eingewickelt gewesen, teilte die Polizei mit. Ein Spaziergänger hat das Kind am Donnerstagabend im Osten der Stadt entdeckt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein neugeborenes Mädchen wurde in einem Handtuch eingewickelt in einer Einkaufstasche im Osten Londons gefunden.

Das Baby wurde in Newham bei Minusgraden von einem Hundespaziergänger entdeckt.

Die Polizei zeigt sich «äusserst besorgt» um das Wohlergehen der Mutter des Mädchens.

Der Säugling ist das dritte Kind, das seit 2019 in Newham gefunden wurde. Mehr anzeigen

Das Baby wurde in Newham bei Minusgraden von einem Hundespaziergänger entdeckt. Dieser hielt es warm, bis die Sanitäter eintrafen. Die Polizei teilte mit, dass das Baby unverletzt ist und sich wohlbehalten im Krankenhaus befindet.

Die Beamten zeigten sich «äusserst besorgt» um das Wohlergehen der Mutter des Mädchens. Sie riefen sie laut BBC auf, sich zu melden.

Säugling ist das dritte ausgesetzte Kind in Newham

Die Polizei wurde am Donnerstag gegen 21.15 Uhr gerufen, als der Hundespaziergänger das Baby an der Kreuzung von Greenway und High Street South fand.

Die Polizei sagte, dass die Aktion des Spaziergängers, der das kleine Mädchen warm hielt, «dazu beigetragen hat, das Leben des Babys zu retten». Und weiter: «Wir sind sehr besorgt um das Wohlergehen der Mutter, denn sie hat ein traumatisches Erlebnis hinter sich und braucht nach der Geburt sofortige medizinische Hilfe.»

Der Säugling ist das dritte Kind, das seit 2019 in Newham gefunden wurde. (Symbolbild) Sebastian Gollnow/dpa

Ausgebildete Mediziner und spezialisierte Beamte würden bereitstehen, um sie zu unterstützen. Man bitte sie dringend, sich telefonisch zu melden oder in das nächste Krankenhaus oder die nächste Polizeistation zu gehen.

Die Polizei weiter: «Bitte wisse, dass es deiner Tochter gut geht, und egal, in welcher Situation du dich befindest, bitte suche Hilfe, indem du die Notrufnummer wählst.»

Der Säugling ist das dritte Kind, das seit 2019 in Newham gefunden wurde. Im Februar 2019 wurde ein Mädchen in einem Park zurückgelassen, im Januar 2020 ein Junge auf der Straße.