Nach einem Streit bei einer Ticketkontrolle stürzt ein Sicherheits-Mitarbeiter der Bahn aus dem fahrenden Zug. Der 26-Jährige befindet sich in kritischem Zustand.

Darum geht's Ein 26-jähriger DB-Sicherheitsmitarbeiter stürzt nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit einem 36-jährigen Fahrgast aus einem Regionalzug, der mit rund 120 km/h unterwegs war. Er schwebt in kritischem Zustand.

Nach einer Ticketkontrolle eskalierte zunächst ein verbaler Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde die Zugtür aus ihrer Verankerung gerissen, der Fahrgast festgenommen und der Zug für Ermittlungen beschlagnahmt.

Polizei und Staatsanwaltschaft befragen Zeugen und prüfen mögliche Videoaufnahmen, um den Hergang zu klären. Die Deutsche Bahn und die EVG verurteilten den Vorfall scharf und warnten vor der zunehmenden Gewalt gegen Zugpersonal.

Ein Scherheits-Mitarbeiter der Deutschen Bahn stürzt bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung aus dem fahrenden Zug. Der 26-Jährige befindet sich in kritischem Zustand.

Ob der Bahnangestellte im Koma liegt oder ansprechbar ist, konnte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht sagen. Seinen Angaben zufolge war der Regionalzug mit etwa 120 km/h unterwegs, als es zu dem lebensgefährlichen Sturz kam.

Tür aus Verankerung gerissen

Der Sicherheitsmitarbeiter war demnach bei der körperlichen Auseinandersetzung mit einem mutmasslich betrunkenen Fahrgast gegen die Zugtür gestürzt, die dadurch aus ihrer Verankerung gerissen wurde, wie der Sprecher der Anklagebehörde weiter sagte. Zu den technischen Hintergründen – also warum die Tür aus der Verankerung sprang – war zunächst nichts bekannt.

Ob der Zug ein älteres Modell war, wurde auf Nachfrage bei der Bahn mit Verweis auf die Ermittlungen ebenfalls nicht mitgeteilt. Der Zug, der auf dem Weg von Offenburg nach Karlsruhe gewesen war, ist nach Worten der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und wird untersucht.

Ausserdem würden Zeugen befragt und es werde auch geprüft, ob es Videoaufnahmen von den Geschehnissen gebe. Der 36 Jahre alte Fahrgast wurde festgenommen und befindet sich derzeit in Gewahrsam.

Zeugen werden befragt – gibt es Videoaufnahmen?

Auslöser des lebensgefährlichen Zwischenfalls war zunächst eine Ticketkontrolle am Freitagabend gewesen. Dabei war es zu einem verbalen Streit gekommen, weshalb zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit hinzugezogen wurden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der Nacht mitgeteilt hatten. Der 36 Jahre alte Fahrgast soll die beiden Sicherheitskräfte demnach beleidigt haben. Es sei dann zu der körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 36-jährigen Fahrgast und dem Sicherheitsmann gekommen.

Zuvor hatten die DB-Sicherheitsmänner schon die Polizei alarmiert, die beim nächsten Stopp des Zuges hätten zusteigen sollen. Dazu kam es aber nicht mehr – der Streit war da bereits eskaliert. Der 26-Jährige stürzte auf Höhe von Ettlingen-Bruchhausen aus dem Zug und wurde wenig später schwerst verletzt gefunden. Man ermittele mit Hochdruck, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Im Laufe des Tages sollten weitere Erkenntnisse mitgeteilt werden. Auch die Bahn kündigte ein Statement an.

Bahn verurteilt Attacke

Die Bahn äusserte sich betroffen. «Wir verurteilen den Angriff am gestrigen Abend in einer Regionalbahn aufs Schärfste», sagte eine Bahnsprecherin. «Unsere Gedanken sind bei dem Verletzten.» Weitere Details wurden nicht genannt.

Der schreckliche Vorfall zeige erneut auf dramatische Weise, «dass verbale und körperliche Übergriffe auf das Zugpersonal eine neue, lebensgefährliche Dimension erreicht haben», sagte Manuel Amberger, Landesvorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). «Dass erneut einer unserer Kollegen nach einer einfachen Fahrkartenkontrolle im Krankenhaus um sein Leben ringen muss, macht uns fassungslos und wütend.»