Bangladeschs Präsident Mohammed Shahabuddin, der ein Verbündeter der gestürzten früheren Regierungschefin Sheikh Hasina war, hat seinen Rücktritt erklärt.

ARCHIV – Tarique Rahman (r), Vorsitzender der rechtskonservativen Nationalistischen Partei Bangladeschs (BNP), wird von Präsident Mohammed Shahabuddin (l) im Nationalparlament als Ministerpräsident von Bangladesch vereidigt. Shahabuddin erklärte am 24.07.2026 seinen Rücktritt. Foto: Mahmud Hossain Opu/AP/dpa

Der 76-jährige Shahabuddin habe in einer Mitteilung an Parlamentspräsident Hafiz Uddin Ahmad gesundheitliche Gründe für seine Entscheidung genannt, sagte ein Präsidentensprecher in Dhaka. Er könne seine Amtspflichten aufgrund verschiedener Erkrankungen weder physisch noch geistig weiter ausüben. Das Staatsoberhaupt des südasiatischen Landes spielt vor allem eine zeremonielle Rolle jenseits der Tagespolitik.

Shahabuddin war seit April 2023 Präsident, seine Amtszeit wäre 2028 ausgelaufen. Er war als Kandidat der Hasina-Partei Awami League vom Parlament zum Präsidenten gewählt worden. Trotz des politischen Falls Hasinas vor fast zwei Jahren blieb er im Amt. Parlamentspräsident Ahmad wird Shahabuddins bisherigen Posten bis zur Wahl eines neuen Präsidenten geschäftsführend übernehmen.

Hasinas Exil in Indien

Die zunehmend autoritär agierende Hasina war nach Massenprotesten gegen die Regierung und Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften Anfang August 2024 nach Indien geflohen, das ihr seitdem Schutz gewährt.

Im Februar dieses Jahres übernahm der langjährige Oppositionspolitiker und Vorsitzende der rechtskonservativen Nationalistischen Partei Bangladeschs (BNP), Tarique Rahman, das Amt des Regierungschefs. Seine Partei hatte die Parlamentswahl deutlich vor der grössten islamistischen Partei des Landes, Bangladesh Jamaat-e-Islami, gewonnen.