Immer wieder bezahlen Basejumper im Lauterbrunnental ihre Leidenschaft mit ihrem Leben. IMAGO/Pond5 Images

Ein 37-jähriger Basejumper ist am Mittwochnachmittag im Berner Oberland ums Leben gekommen. Er stürzte in Mürren (Gemeinde Lauterbrunnen) zu Tode, wie die Kantonspolizei Bern am Freitag mitteilte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 37-Jähriger ist beim Basejumping im Berner Oberland zu Tode gestürzt.

Der in der Schweiz wohnhafte Deutsche war mit zwei Kollegen unterwegs. Er sprang als Erster und verunfallte aus noch ungeklärten Gründen. Mehr anzeigen

Mit zwei Kollegen hatte er sich zur Absprungstelle «High Ultimate» auf der Mürrenfluh begeben. Er sprang als Erster ab und verunfallte aus ungeklärten Gründen. Der deutsche Staatsbürger, der in der Schweiz wohnhaft war, konnte nur noch tot geborgen werden.

zc, sda