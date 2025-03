Basler Fasnachtsclique wird gerade weltweit berühmt – wegen eines Missverständnisses

Bisch du no im Dialog? Vo Gsicht zu Gsicht, ganz analog? Fiersch du Gspröch und Diskussione? Zum Bischpil über Spägg und Boone? Oder über Religione? Oder s Spände vo baar Droone?



Loosisch du no offe zue? Handlisch du no us dr Rue? Wäggsch no ab, brobiersch z verstoo? Überleggsch, wies au könnt goo? Suechsch du no noch Kompromiss? Mol geduldig, mol mit Biss? Doch so, ass trotz de Differänze und hoche Diskussions-Kadänze, au bi fäärne Meinigs-Wälte, Aastand und Respäggt dien gälte?



Denn ghörsch du zue dr Minderheit… Will hüt die wichtig Fertigkeit, de Meischte zweenig gläufig isch – me setzt sich nit an gliiche Disch: Ob Cis mit Trans, ob Mehmet mit Hans, ob Russ mit Ami, ob Papi mit Mami, ob Maager mit Fett, ob Boomer mit Z, ob Arm mit Riich, d Haltig isch gliich: Ob Mensch mit Mensch, ob Land mit Land – me redet nümme mitenand! Egal was für e Reegle herrscht, Me, Myself and I kunnt zerscht!



Dr Dialog isch überholt, si Wirggigsformle übermoolt. Es überwiegt dr dunggli Soog, vom sälbschtverliebte Monolog! Jede rotzt perfid beschränggt, das wo grad im Hirni hänggt, völlig plump und ungeniert, in d Wältgschicht uuse – unfiltriert! Ohni mit dr Wimpre z zugge, duet me schnäll uf «sände» drugge. Ob hetze, drohe, diskriminiere – Hauptsach me duet polarisiere…



Dr Wildi Weschte duet so walte und d Gsellschaft immer tiefer spalte. So gfallts im Doggter Algorith, härzlos wirggt är fliissig mit: Dääglig wirsch du ohni s z mergge, zum di eige Meinig z stergge, gfietteret mit neuem Bricht, wo diner Haltig scho entspricht.



Hänggsch dur das am stete Tropf und füllsch mit Daate still di Kopf. Wie dr Mogli wirsch verwandlet und mit de böse Mächt verbandlet: Statt in de Fäng vo Schlange Kaa, wirsch glänggt vo Social Media.



Eso wirsch langsam leer und stumpf, es bliibt dr nur dr hooli Rumpf, gstüürt vo Hass und total kalt – e Wärte-Abbau ohni Halt. Blind gäärsch in dim eigne Saft, mit Gältigsdrang als Aatriibskraft. Es fiert dä Wääg mit Sicherheit, zue weenig Gwünn an Menschlichkeit.



Us däm Grund dien mir appelliere, euer Hirni z aktiviere! Lösed euch vo Zwäng und Sucht, entziend euch vo dr pralle Wucht vo Missmuet und vo falschem Dängge und diend euch heim zum Ursprung rängge, euch vom Monolog entbinde… …und so mit Härz zum Gspröch zruggfinde!