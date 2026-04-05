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Beim Ostereiersuchen Zwei Frauen und ein Baby von Baum erschlagen

dpa

5.4.2026 - 15:52

Bei einem Unglück südöstlich von Flensburg sind am Ostersonntag drei Menschen ums Leben gekommen, darunter eine Mutter und ihr Baby. 
Bei einem Unglück südöstlich von Flensburg sind am Ostersonntag drei Menschen ums Leben gekommen, darunter eine Mutter und ihr Baby. 
Bild: Keystone

In einem Wald bei Flensburg in Schleswig-Holstein stürzt ein Baum bei Sturm um. Drei Menschen sterben, zwei Frau und ihr Baby. Die Gruppe soll Ostereier gesucht haben.

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DPA, Agence France-Presse, Redaktion blue News

05.04.2026, 15:52

05.04.2026, 19:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Ostereier-Suchen in einem Waldstück bei Flensburg sind drei Menschen durch einen umstürzenden Baum getötet worden.
  • Unter den Todesopfern sei ein zehn Monate altes Baby, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein weiteres Unfallopfer wurde demnach schwerverletzt ins Spital geflogen.
  • Laut Polizei war nach bisherigen Erkenntnissen ein etwa 30 Meter hoher Baum «aufgrund starker Windböen» auf eine Menschengruppe gestürzt.
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Bei einem Unglück in einem Waldstück südöstlich von Flensburg sind am Ostersonntag drei Menschen ums Leben gekommen, darunter eine Mutter und ihr Baby. Gegen 11 Uhr stürzte ein etwa 30 Meter hoher Baum in der Gemeinde Mittelangeln bei starken Windböen auf eine Gruppe, wie die Polizei berichtete. Vier Menschen wurden unter dem Baum eingeklemmt.

Zum Unglückszeitpunkt gegen 11 Uhr hätten etwa 50 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreuungspersonal einer nahegelegenen Wohneinrichtung in einem Waldstück bei Satrupholm Ostereier gesucht, teilte die Polizei mit.
Zum Unglückszeitpunkt gegen 11 Uhr hätten etwa 50 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreuungspersonal einer nahegelegenen Wohneinrichtung in einem Waldstück bei Satrupholm Ostereier gesucht, teilte die Polizei mit.
Bild: dpa

Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmassnahmen starben noch am Unglücksort eine 16-Jährige und eine 21 Jahre alte Frau. Die zehn Monate alte Tochter der 21-Jährigen wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Kiel gebracht, wo sie später ihren Verletzungen erlag. Schwere Verletzungen zog sich eine 18-Jährige zu. Sie wurde in ein Spital nach Heide geflogen. Weitere Personen erlitten leichte Verletzungen.

Rund 50 Bewohner einer Wohngruppe unterwegs

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielten sich rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreuungspersonen einer nahegelegenen Wohneinrichtung in dem Waldstück auf, um Ostereier zu suchen. Währenddessen sei vermutlich infolge der starken Windverhältnisse ein Baum auf die Gruppe gestürzt.

Ein Absperrband erinnert an den Polizeieinsatz.
Ein Absperrband erinnert an den Polizeieinsatz.
Bild: Daniel Reinhardt/dpa

«Zur Ursache können wir noch keine verlässlichen Angaben machen», sagte der Polizeisprecher. Zum Unfallzeitpunkt hätten starke Böen geherrscht. «Dadurch ist vermutlich dieser Baum dann umgestürzt.»

Suche nach der Ursache

Noch ist unklar, ob der umgestürzte Baum Vorschäden oder eine Krankheit aufwies. Die Landesforsten seien über den Vorfall bereits informiert worden, sagte ein Polizeisprecher.

Unter und am Geäst des umgestürzten Baumes lagen am Sonntagabend diverse Schoko-Ostereier, teilweise zerdrückt, wie ein dpa-Fotoreporter beobachtete. Unter dem Stamm klemmte ein kleines Plastikrad, das möglicherweise von einem Kinderwagen stammt. Der Baum war mit Farbe markiert.

Am Unglücksort liegen noch Oster-Süssigkeiten.
Am Unglücksort liegen noch Oster-Süssigkeiten.
Bild: Daniel Reinhardt/dpa

Die Bewohnerinnen und Bewohner sowie Betreuungskräfte wurden vor Ort durch Notfallseelsorger betreut. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Reaktion des Trägers der Einrichtung

Der private Träger der betroffenen Einrichtung Sternipark sprach in einer Stellungnahme von einem tragischen Unglück während eines Ausflugs, das die gesamte Einrichtung zutiefst erschüttert habe. «Ein umstürzender Baum hat das fröhliche Ostereiersuchen fürchterlich beendet.» Die Einrichtung dankte allen Einsatzkräften der Feuerwehren und Polizei, den Notfallseelsorgern und Mitarbeitern, die vor Ort alles Menschenmögliche unternommen hätten, um zu helfen, zu retten und im Schmerz beizustehen.

«Die Bewohner, Kinder, Jugendlichen, Angehörigen und Mitarbeitenden brauchen jetzt Zeit und unsere ganze Unterstützung, das furchtbare Unglück zu verarbeiten.»

Wie die «Bild»-Zeitung berichtete, waren insgesamt mehr als 80 Einsatzkräfte vor Ort. Ein Polizeisprecher berichtete von einem Grossaufgebot an Rettungskräften, auch ein Rettungshelikopter kam zum Einsatz.

Dieser Baum ist umgestürzt.
Dieser Baum ist umgestürzt.
Daniel Reinhardt/dpa

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist es im Norden stürmisch. Am Vormittag hatte der DWD tagsüber Windböen bis stürmische Böen zwischen 55 und 65 Kilometern pro Stunde vorhergesagt. Vereinzelt könnte es in exponierten Lagen auch Sturmböen um 80 Stundenkilometer geben. Das entspricht Windstärke neun.

Regierung erschüttert

Mitglieder der Landesregierung haben den Angehörigen und Verletzten ihre Anteilnahme ausgesprochen. «Das furchtbare Unglück bei Satrupholm am Ostersonntag erschüttert uns zutiefst», erklärten Ministerpräsident Daniel Günther, Innenministerin Magdalena Finke (beide CDU) sowie Jugend- und Familienministerin Aminata Touré (Grüne). Aus einem gemeinsamen, freudigen Feiertag sei binnen weniger Augenblicke eine entsetzliche Tragödie geworden.

«Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Getöteten, bei den Verletzten und bei allen, die dieses furchtbare Geschehen miterleben mussten», erklärten Günther, Finke und Touré. Gerade an Ostern werde auf schmerzliche Weise deutlich, wie nah Leid und Hoffnung beieinanderlägen. Sie dankten den Einsatzkräften, die unter ausserordentlich belastenden Umständen vor Ort geholfen und alles Menschenmögliche getan hätten.

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