Mehrere Hundert Meter hoch, hellstrahlend oder gar schwimmend: Diese Weihnachtsbäume von Italien bis Rio de Janeiro zeigen, wie spektakulär Festtraditionen weltweit inszeniert werden.

DPA dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weltweit erstrahlen teils spektakulär geschmückte Weihnachtsbäume.

In vielen Metropolen sind sie weithin sichtbare Touristenattraktionen.

In Rio de Janeiro schwimmt der Weihnachtsbaum sogar mitten im Meer. Mehr anzeigen

Er gilt als einer der prominentesten der Welt, der von Millionen Besuchern bestaunt wird: Für den Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in New York wird jedes Jahr eine bis zu 25 Meter hohe Fichte mit zehntausenden Lichtern geschmückt. Beeindruckende Weihnachtsbäume gibt es aber auch abseits von Manhattan:

Gigantisch: Monte Ingino in Gubbio (Italien)

Beim wohl grössten Weihnachtssymbol der Welt handelt es sich um eine monumentale Installation in Form eines Tannenbaums im mittelitalienischen Gubbio. Das 750 Meter hohe und 450 Meter breite Gebilde am Hang des Monte Ingino erstrahlt ab 7. Dezember 2025. Hunderte bunte Leuchtpunkte und Kilometer an Verkabelung sorgen für ein weit sichtbares Farbenspiel.

Traditionell: Trafalgar Square in London (Grossbritannien)

In London steht am Trafalgar Square einer der traditionellsten Weihnachtsbäume Europas. Seit 1947 schenken die Norweger den Londonern jedes Jahr ein Exemplar – als Zeichen der Dankbarkeit für die Unterstützung während des Zweiten Weltkriegs. Diesmal leuchtet der 25 Meter hohe Baum vom 4. Dezember an und läutet die Weihnachtszeit in London ein.

Wunderschön: Kathedralenplatz in Vilnius (Litauen)

Als einer der schönsten Weihnachtsbäume Europas gilt das Exemplar auf dem Kathedralenplatz in Vilnius. In der litauischen Hauptstadt gibt es jährlich ein neues Lichtkonzept. 2025 erstrahlt die 20 Meter hohe und mit 400 Ornamenten geschmückte Tanne seit Ende November durch 25’000 warmweisse LED-Lichter – eine nach offiziellen Angaben «authentische, zeitlose Ästhetik».

Glamourös: Galleria Vittorio Emanuele in Mailand (Italien)

Eine moderne und glamouröse Weihnachtsbaum-Inszenierung ist in Italiens Modemetropole zu sehen. Der Indoor-Baum in der Mailänder Galleria Vittorio Emanuele II wurde bereits mit luxuriösen Designs von Marken wie Cartier oder Swarovski ausgestattet. In diesem Jahr soll das funkelnde Weihnachtshighlight ab 5. Dezember die berühmte Einkaufsmeile schmücken.

Ungewohnt: Botafogo-Bucht in Rio de Janeiro (Brasilien)

Nach Ungereimtheiten und Pausen gibt es im brasilianischen Rio de Janeiro wieder einen schwimmenden Weihnachtsbaum: Seit Ende November liegt ein 80 Meter hohes Konstrukt in der Botafogo-Bucht. Die rund 100 Meter vom Ufer entfernte Installation leuchtet mit mehr als 2,3 Millionen LED-Lichtern. Bis zum Jahr 2015 trieb eine solche Weihnachtsinstallation regelmässig auf der Lagune.

Biblisch: Krippenplatz in Bethlehem (Palästinensische Gebiete)

Zwei Jahre lang gab es in der kleinen Stadt Bethlehem im besetzten Westjordanland – der Überlieferung nach der Geburtsort Jesu – wegen des verheerenden Gaza-Kriegs keinen Weihnachtsbaum. Doch angesichts der vor knapp zwei Monaten verkündeten Waffenruhe soll in diesem Jahr wieder Weihnachtsstimmung herrschen. Auf dem Krippenplatz vor der Geburtskirche wurde daher am Samstagabend ein prächtiger Weihnachtsbaum feierlich erleuchtet.