Der serbische Präsident Aleksandar Vucic hat einen USA-Besuch wegen eines medizinischen Notfalls abgebrochen und ist in seine Heimat zurückgekehrt. Dies meldete der staatliche Fernsehsender RTS am Samstag.

Bei einem Treffen in Florida habe Vucic plötzlich über Unwohlsein geklagt.

Nach seiner Ankunft in Belgrad wurde er in das dortige Militärkrankenhaus gebracht. Mehr anzeigen

Vucic hatte sich in Miami mit dem New Yorker Ex-Bürgermeister und Trump-Verbündeten Rudy Giuliani getroffen. Der serbische Staatschef hatte auch seine Hoffnung auf eine Zusammenkunft mit US-Präsident Donald Trump geäussert.

Zustand von Vucic unklar

Auf Vucics Agenda stand offenbar auch ein Treffen mit Richard Grenell, früherer US-Botschafter in Deutschland in Trumps erster Amtszeit und aktuell Gesandter des Präsidenten für Sondermissionen. «Tut mir leid, dass ich Sie verpasst habe, aber hoffe, dass alles okay ist», schrieb Grenell auf der Online-Plattform Twitter.

Wie es um Vucic steht, war zunächst unklar. Sein Büro kündigte an, zu einem späteren Zeitpunkt Einzelheiten zu nennen. Es ist bekannt, dass der 55-Jährige unter hohem Blutdruck leidet. Die Regierung des populistischen Präsidenten ist aktuell mit Protesten konfrontiert, die durch den Einsturz eines Bahnhofsdachs im nordserbischen Novi Sad am 1. November 2024 ausgelöst wurden. Es gab 16 Todesopfer. Das Unglück wird auf mangelhafte Renovierungsarbeiten zurückgeführt, die wiederum aus Sicht vieler Bürger eine Folge von Korruption in den Behörden und Missmanagement von Politikern sind.