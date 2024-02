Mann fährt mit 1,7 Promille in brennendem Auto

In Deutschland fuhr ein Betrunkener in einem brennenden Auto. Auf Warnungen anderer Autofahrer reagierte er nicht.

Ein brennendes Auto. (Symbolbild) IMAGO/Wirestock

Ein Betrunkener ist in Deutschland in seinem brennenden Auto gefahren. Zeugen verständigten die Polizei, nachdem der 35 Jahre alte Fahrer in Schweinfurt (Bayern) nicht auf sie reagiert hatte und weitergefahren war, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten.

Als die Polizei eintraf, stand der gesamte Unterboden des Wagens in Flammen, und ein Reifen fehlte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer in der Nacht zum Donnerstag. Die Ursache war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt im Bereich der Vorderradbremse.

Laut Polizei fiel im Gespräch mit dem 35-Jährigen schnell auf, warum er nicht reagiert hatte. Denn er roch den Angaben zufolge stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab schliesslich den Wert von 1,7 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Der 35-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

dpa