Die Statue des heiligen Nikolaus, Schutzpatron und Namensgeber der Kathedrale in Freiburg, steht ohne ihren Bischofsstab über dem Westportal der Kirche. Wenige Stunden vor dem grossen Umzug zum Fest des Schutzheiligen am Samstag wurde bemerkt, dass der Bischofsstab an der Statue fehlt.

Bild: Keystone