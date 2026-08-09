Dramatische Rettungsaktion im New Yorker Hafen: Zwölf Menschen werden aus dem Wasser gezogen – doch für eine Frau und einen Säugling kommt jede Hilfe zu spät.

Darum geht’s Ein Boot kentert am Samstagabend im New Yorker Hafen nahe Liberty Island.

Zwölf Menschen konnten den Angaben zufolge gerettet werden.

Für eine Frau und einen Säugling kommt jede Hilfe zu spät. Zusammenfassung erstellt mit

Eine Frau und ein Kind sind US-Medienberichten zufolge im New Yorker Hafen ums Leben gekommen, nachdem ihr Boot aus bislang ungeklärter Ursache gekentert war. Laut «New York Post» handelte es sich dabei um ein Bowrider-Motorboot. Das Unglück habe sich am späten Samstagabend (Ortszeit) nahe Liberty Island ereignet, wo die weltberühmte Freiheitsstatue steht.

Ein Notruf sei gegen 22.25 Uhr eingegangen, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf die New Yorker Polizei. Daraufhin seien Rettungstaucher und Einsatzkräfte aus der Luft angerückt. Zwölf Menschen konnten den Angaben zufolge gerettet werden. Im Wasser fanden die Taucher den Berichten zufolge später die Frau und den Säugling. Beide seien zunächst in das Langone Hospital Brooklyn gebracht, dort aber für tot erklärt worden. Das tote Kind war fünf Monate alt, wie Quellen mitteilten.

Der 46 Jahre alte Bootsführer wurde nach Angaben der Polizei in 13 Fällen wegen Gefährdung anderer angeklagt. Die Küstenwache prüft zudem, ob es sich um eine unerlaubte kommerzielle Charterfahrt gehandelt haben könnte.

Verzweiflung im Spital

Wie die «New York Post» berichtet, spielten sich im Spital dramatische Szenen ab. Ein Angehöriger schrie aus Verzweiflung: «Nein. Warum? Warum? Nein.» Einige Opfer des Schiffsunglücks waren in der Spitallobby zu sehen, wie sie noch immer ihre Schwimmwesten festhielten.

Der Grund für das Kentern des Bootes ist bislang noch unklar. Gemeinsam mit der Küstenwache ermittelt die New Yorker Polizei zu den Umständen und zur Ursache des Unglücks.