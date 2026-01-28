Der Botanische Garten der Universität Basel hat die baldige Blüte der seltenen Titanwurz angekündigt. Das Gartenteam erwartet das seltene Naturereignis in der kommenden Woche. Der Titanwurz blüht nur zwei Tage lang.

Ein spektakuläres Naturereignis kündigt sich im Botanischen Garten der Universität Basel an: Die Titanzwurz steht kurz vor der Blüte.

Die aktuelle Pflanze entwickle sich zwar langsamer als bei der letzten Blüte im Juni 2023, sie bilde dafür einen deutlich grösseren Blütenstand aus, teilte die Universität Basel am Freitag mit.

Das Tropenhaus öffnet am Abend des Aufblühens seine Türen für das Publikum bis um 02.00 Uhr. Zudem verlangt der Botanische Garten keinen Eintritt für die Besichtigung. Wer nichts verpassen will, kann die Entwicklung der Blume live über eine Webcam auf der Website des botanischen Gartens mitverfolgen.

Den genauen Zeitpunkt der zweitägigen Blüte lasse sich schwer voraussagen, hiess es. Erst am späten Nachmittag des Blütentags erkenne das Team, ob sich der Blütenstand tatsächlich öffne.

Die gefährdete Pflanze stammt ursprünglich aus den tropischen Regenwäldern Sumatras in Indonesien. Sie bildet die grösste Blume der Welt, die über drei Meter hoch werden kann.

Gestank lockt die Bestäuber an

Während des ersten Abends verströmt die Titanwurz einen intensiven Geruch nach verfaulendem Fleisch. Dieser Gestank lockt gezielt Bestäuber wie Aasfliegen, Aaskäfer und Aasbienen an.

Zuvor speichert die Pflanze über mehrere Jahre Kohlenhydrate in einer grossen unterirdischen Knolle, ehe sie nach dem Absterben des einzigen Blattes und einer Ruhephase den Blütenstand treibt. Verbessertes gärtnerisches Wissen und optimale Bedingungen im neuen Tropenhaus lassen die Pflanze in Basel mittlerweile häufiger blühen, wie die Universität Basel schrieb.