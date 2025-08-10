  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Qualm zieht über die Stadt Berg in Edinburgh geht in Flammen auf

tpfi

10.8.2025 - 22:32

Brand auf Berg in Edinburgh - Gallery
Brand auf Berg in Edinburgh - Gallery. Arthur's Seat ist ein Wahrzeichen Edinburghs.

Arthur's Seat ist ein Wahrzeichen Edinburghs.

Bild: dpa

Brand auf Berg in Edinburgh - Gallery. Die Flammen sind in der Umgebung zu sehen.

Die Flammen sind in der Umgebung zu sehen.

Bild: dpa

Brand auf Berg in Edinburgh - Gallery
Brand auf Berg in Edinburgh - Gallery. Arthur's Seat ist ein Wahrzeichen Edinburghs.

Arthur's Seat ist ein Wahrzeichen Edinburghs.

Bild: dpa

Brand auf Berg in Edinburgh - Gallery. Die Flammen sind in der Umgebung zu sehen.

Die Flammen sind in der Umgebung zu sehen.

Bild: dpa

Arthur's Seat ist ein beliebtes Ausflugsziel. Touristen wie Einheimische schauen von dort gern auf die schottische Hauptstadt. Nun brennt es auf dem Berg.

DPA, tpfi

10.08.2025, 22:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf dem Hausberg der schottischen Hauptstadt Edinburgh ist ein Feuer ausgebrochen.
  • Die Flammen auf Arthur's Seat sind in der Stadt zu sehen, Qualm zieht über die Stadt.
  • Der Berg im Holyrood Park ist nahe der Altstadt gelegen und ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen wie Einheimische.
Mehr anzeigen

Auf dem Hausberg der schottischen Hauptstadt Edinburgh ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Es gebe keine Berichte über Verletzte, teilte ein Sprecher der schottischen Feuerwehr- und Rettungsdienste am Abend mit. Ein grosser Bereich mit Ginster sei von dem Brand betroffen. Zum genauen Ausmass machte er keine Angaben. 

Spezialkräfte und vier Löschfahrzeuge seien im Einsatz, teilte er weiter mit. Die Dienste seien am Sonntagnachmittag um 16.05 Uhr über einen Brand informiert worden. 

Beliebtes Ausflugsziel

Wie es zu dem Brand kam, ist laut Medienberichten nicht bekannt. 

Die Flammen auf Arthur's Seat sind in der Stadt zu sehen, Qualm zieht über die Stadt. Der Berg im Holyrood Park ist nahe der Altstadt gelegen und ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen wie Einheimische. 

Waldbrand auf Sardinien: Video zeigt, wie Touristen vor den Flammen ins Meer fliehen

Waldbrand auf Sardinien: Video zeigt, wie Touristen vor den Flammen ins Meer fliehen

Am Sonntag brach im Süden Sardiniens, in der Nähe des Strandes Punta Molentis ein Waldbrand aus. Über 200 Personen mussten vom Strand fliehen und wurden teilweise mit einem Schiff gerettet.

28.07.2025

 

Meistgelesen

Trump feiert «monumentalen Sieg» – doch ein Schlupfloch lässt ihn stolpern
«Die wenigen Lehrstellen sind für unsere Branche problematisch»
Bombenangriff zerstört russischen Kommandoposten – 25 Soldaten tot +++ Badende nahe Odessa sterben bei Explosionen
Massiver Polizeieinsatz wegen Streit zwischen Youtuber und «Hatern»
Wäsche bei 40 Grad waschen soll schlecht sein – Experte klärt auf