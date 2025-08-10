Arthur's Seat ist ein Wahrzeichen Edinburghs.
Die Flammen sind in der Umgebung zu sehen.
Brand auf Berg in Edinburgh - Gallery
Arthur's Seat ist ein beliebtes Ausflugsziel. Touristen wie Einheimische schauen von dort gern auf die schottische Hauptstadt. Nun brennt es auf dem Berg.
Auf dem Hausberg der schottischen Hauptstadt Edinburgh ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Es gebe keine Berichte über Verletzte, teilte ein Sprecher der schottischen Feuerwehr- und Rettungsdienste am Abend mit. Ein grosser Bereich mit Ginster sei von dem Brand betroffen. Zum genauen Ausmass machte er keine Angaben.
Spezialkräfte und vier Löschfahrzeuge seien im Einsatz, teilte er weiter mit. Die Dienste seien am Sonntagnachmittag um 16.05 Uhr über einen Brand informiert worden.
Beliebtes Ausflugsziel
Wie es zu dem Brand kam, ist laut Medienberichten nicht bekannt.
Die Flammen auf Arthur's Seat sind in der Stadt zu sehen, Qualm zieht über die Stadt. Der Berg im Holyrood Park ist nahe der Altstadt gelegen und ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen wie Einheimische.
