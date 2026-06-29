Im Zentrum für Sozial- und Heilpädagogik Landorf in Köniz ist ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Polizei will im Verlauf des Vormittags über den aktuellen Stand und weitere Erkenntnisse informieren.

Darum geht’s In der Nacht auf Montag ist in der Gemeinde Köniz BE ein Grossbrand ausgebrochen.

Betroffen ist offenbar das Zentrum für Sozial- und Heilpädagogik Landorf Köniz.

In der Nacht auf Montag ist in der Gemeinde Köniz BE ein Grossbrand ausgebrochen. Betroffen ist laut «Blick» das Zentrum für Sozial- und Heilpädagogik Landorf Köniz. Ein Leser schilderte gegenüber der Zeitung eine massive Rauchentwicklung und meterhohe Flammen.

Der Kanton Bern löste um 5.15 Uhr via Alertswiss einen Alarm aus. Wegen des Brandes wird die Bevölkerung der Gemeinde Köniz und Bern vor der starken Rauchentwicklung gewarnt. Der Brand führe auch zu einem «starken, unangenehmen Geruch».

Die Kantonspolizei Bern bestätigte gegenüber dem «Blick» den laufenden Einsatz. Die Feuerwehr habe das Feuer kurz vor 5 Uhr noch nicht unter Kontrolle gebracht, hiess es weiter.

Zur Brandursache würden derzeit noch keine Erkenntnisse vorliegen. Ob Menschen oder Tiere verletzt wurden oder anderweitig zu Schaden kamen, sei ebenfalls noch unklar. Die Polizei kündigte an, im Verlauf des Vormittags weitere Informationen zu veröffentlichen.